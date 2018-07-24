Чем опасно дело ЦНИИмаша
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20 июля «Коммерсантъ» сообщил о проведенных ФСБ обысках в офисе «Роскосмоса» в Москве и в подчиненном этой госкорпорации ЦНИИ машиностроения (ЦНИИмаш) в подмосковном Королеве в рамках дела по ст. 275 Уголовного кодекса (УК) «Государственная измена», связанного, по сведениям газеты, с утечкой информации по гиперзвуковому оружию. Обыск прошел и в кабинете находившегося на грани увольнения директора исследовательско-аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрия Пайсона, который, по информации опрошенных «Коммерсантом» близких к следствию и «Роскосмосу» анонимных источников, проходит по этому делу как свидетель. Всего, как сообщили СМИ, в Королеве по делу проходит до 12 человек. Правда, как заявил член московской Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев, в СИЗО «Лефортово», где содержатся подследственные ФСБ, им был найден лишь один сотрудник ЦНИИмаша – 74-летний Виктор Кудрявцев.
Как пишет «Коммерсантъ», Кудрявцева подозревают в передаче секретной информации, которая попала в руки спецслужб страны НАТО, а занимался он «тематикой гиперзвуковых потоков», использовавшихся в том числе в оборонных проектах по линии корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Следует отметить, что на прошлой неделе Минобороны выпустило ролики, в которых показан прогресс в разработке продемонстрированных ранее президентом Владимиром Путиным новых вооружений, в том числе и гиперзвукового боевого оснащения «Авангард».
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