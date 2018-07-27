От редакции
Статья опубликована в № 4618 от 27.07.2018 под заголовком: Сословная Россия

Новая сословная Россия

Продолжающийся процесс обособления бюрократии противоречит декларациям первых лиц о модернизации
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Унаследованное Россией от СССР сословное общество, в котором высшие сословия могут рассчитывать на дополнительные привилегии, продолжает развиваться и усложняться. Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают – и возвращают – Россию к феодальным и советским порядкам.

В четверг Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О Судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации», который позволит департаменту организовать отдельное санаторно-курортное обслуживание судей и членов их семей. В пояснительной записке, подготовленной Верховным судом, отмечалось, что судейский корпус по закону «О статусе судей» имеет право на санаторно-курортное обслуживание, но «судебная система является единственной ветвью государственной власти, не имеющей собственной санаторно-курортной базы».

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