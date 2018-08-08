Статья опубликована в № 4626 от 08.08.2018 под заголовком: Во что обошелся грузинский блицкриг
Как победы оборачиваются экономическими потерями
Москва не всегда просчитывает политико-экономические последствия военных успехов
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Начавшаяся 10 лет назад молниеносная война с Грузией значительно повлияла на внешнюю и внутреннюю политику России, укрепила ее уверенность в эффективности ограниченного применения военной силы для решения задач на постсоветском пространстве. Изменились и взаимоотношения с непризнанными территориями, и принципы военного строительства.
Грузинское руководство, начав 8 августа 2008 г. наступление в Южной Осетии, сопровождавшееся огнем по позициям российских миротворцев, не просчитало всех вариантов войны и ее последствий: после появления на поле боя значительных сил российской армии грузинские войска были деморализованы и за пять дней потерпели сокрушительное поражение, что вызвало панику в Тбилиси.
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