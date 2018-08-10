Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4628 от 10.08.2018 под заголовком: Ремонт избирательного права

Как лечить избирательное законодательство

Эксперт по электоральному праву Андрей Бузин о том, почему терапию должна заменить хирургия
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В последнее время активизировалась деятельность, связанная с избирательным законодательством. При этом странным образом в Государственной думе поменялся профильный комитет, отвечающий за избирательное законодательство: вместо прежнего комитета по государственному строительству и законодательству им стал комитет по контролю и регламенту – правда, осталось непонятным, почему второй должен больше разбираться в избирательном праве, чем первый. Вероятно, осознавая нелепость этой рокировки, руководством палаты при комитете по контролю и регламенту создан подкомитет по совершенствованию избирательного законодательства, а при подкомитете – экспертный совет. Кроме этого стало известно, что факультет политологии МГУ получил (гос)заказ на разработку Избирательного кодекса Российской Федерации.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике