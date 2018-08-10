Как лечить избирательное законодательство

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Отечественным законам о выборах требуются радикальные, а не косметические изменения Андрей Гордеев / Ведомости

В последнее время активизировалась деятельность, связанная с избирательным законодательством. При этом странным образом в Государственной думе поменялся профильный комитет, отвечающий за избирательное законодательство: вместо прежнего комитета по государственному строительству и законодательству им стал комитет по контролю и регламенту – правда, осталось непонятным, почему второй должен больше разбираться в избирательном праве, чем первый. Вероятно, осознавая нелепость этой рокировки, руководством палаты при комитете по контролю и регламенту создан подкомитет по совершенствованию избирательного законодательства, а при подкомитете – экспертный совет. Кроме этого стало известно, что факультет политологии МГУ получил (гос)заказ на разработку Избирательного кодекса Российской Федерации.