Почему президенту не хватает позитива в соцсетях

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В среду Владимир Путин на молодежно-образовательном форуме «Машук-2018» посетовал, что в соцсетях не хватает позитива, который, по его словам, «нужен 100%». Комментарии к высказыванию президента и его художественные интерпретации (позитивные и не очень) уже разошлись по соцсетям. Но вопросы, почему главе государства не хватает позитива и что он понимает под ним, остаются.

Для начала непонятно, как сформировалось мнение президента: до сих пор не было никаких подтверждений тому, что он в принципе пользуется соцсетями в отличие от Дмитрия Медведева, у которого есть подтвержденные аккаунты в Facebook, Twitter, Instagram и «В контакте». Дмитрий Песков в 2014 г. рассказывал ТВЦ, что президент не намеревается создавать аккаунт в соцсетях потому, «что у него нет никаких затруднений с донесением своей точки зрения до населения». В июле 2017 г. в образовательном центре «Сириус» Путин рассказал, что «у меня тяжелый рабочий день заканчивается так поздно, что мне уже не до Instagram: я думаю, как бы мне быстрее до койки добраться, до постели» (цитата по kremlin.ru), и признался, что «практически не пользуется» интернетом, а более 5000 аккаунтов с его именем и фамилией не имеют к нему никакого отношения. Что ж, президенту можно посочувствовать: получается, он лишает себя радости знакомства с Instagram Рамзана Кадырова (а там-то позитива хоть отбавляй), неизменно бодрым Facebook Марии Захаровой или громокипящим Twitter Дональда Трампа. Ну и со всеми оптимистичными премьерскими аккаунтами заодно.