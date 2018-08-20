Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4634 от 20.08.2018 под заголовком: Как дефолт 1998 г. определил денежную политику 2000-х

Как дефолт 1998 г. определил денежную политику 2000-х

Экономист Константин Сонин о наследии кризиса
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События 19 августа 1998 г. – важное событие в новейшей экономической истории России. Оно стало ярким маркером, разделившим два периода: годы сильного и затяжного экономического спада, начавшегося в 1980-е, и годы быстрого развития в первом десятилетии XXI в. Сейчас, в 2018 г., можно гораздо лучше понять и объяснить события, происшедшие 20 лет назад: история становится понятна лучше, когда известно, что произошло после. С другой стороны, сейчас использовать объяснения непосредственных участников событий напрямую, без понимания контекста, бессмысленно.

Как это было

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