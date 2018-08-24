Эффективный менеджер репрессий

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Лаврентий Берия, заменивший Николая Ежова на посту наркома внутренних дел, снизил масштабы Большого террора, репрессии при нем стали более целенаправленными и изощренными. Он стал одним из символов сталинского произвола, поэтому неслучайны попытки некоторых публицистов реабилитировать «эффективного менеджера» репрессий.

80 лет назад, 22 августа 1938 г., первый секретарь ЦК компартии Грузии и член ЦК ВКП(б) Берия был назначен первым заместителем наркома внутренних дел Ежова, имя которого связано с Большим террором, когда с июня 1937 по август 1938 г. было арестовано более миллиона человек, из них 680 000 были расстреляны. Приход Берии стал первым этапом смещения Ежова. Сталин и его ближайшее окружение поняли, что продолжение террора в прежних масштабах грозит дезорганизацией в стране.