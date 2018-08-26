Кто смеет выйти на Красную площадь
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Стремительное, на уровне хватательного рефлекса, задержание трех человек, вышедших 25 августа 2018 г. на Красную площадь в честь 50-летия акции против ввода советских войск в Чехословакию, фиксирует превращение Красной площади в сакральное место, где власти допускают только активность, организованную сверху. Проявление самостоятельной гражданской позиции и спустя 50 лет рассматривается как грубое нарушение.
В минувшую субботу на Красной площади полицией были задержаны Сергей Шаров-Делоне, двоюродный брат Вадима Делоне, одного из участников демонстрации восьми диссидентов 25 августа 1968 г., и политик Леонид Гозман с плакатом 50-летней давности «За нашу и вашу свободу». Вскоре полицейские задержали рядом с Лобным местом Анну Красовицкую: внучка покойной Натальи Горбаневской, участвовавшей в демонстрации 25 августа 1968 г., вышла на Красную площадь поддержать голодающего больше 100 дней режиссера Олега Сенцова.
Можно порассуждать об актуальности знаменитого лозунга диссидентов, преемственности поколений и смягчении нравов (задержанных вскоре отпустили из полиции с обязательством явиться в суд для разбирательства административного дела о нарушении порядка проведения митингов), но дело скорее не в этом, а в статусе места для демонстраций.
С ноября 1927 г., когда в демонстрацию в честь 10-летия революции вклинилась большая группа троцкистов, по май 1990 г., когда на первомайскую манифестацию вышла колонна альтернативных профсоюзов и анархистов с антисоветскими и антикоммунистическими лозунгами, Красная площадь была местом военных парадов и демонстрации лояльности масс партии и правительству. В последние месяцы существования СССР и первые постсоветские годы ситуация изменилась: протестующие ходили вокруг Кремля, устраивали сидячие акции рядом с Мавзолеем, разбивали напротив Кремля палаточные городки с разнообразными лозунгами.
Теперь власть снова старательно возвращает Красной площади статус сакральной территории, предназначенной исключительно для государственных торжеств и «правильного» волеизъявления вроде концерта в честь присоединения Крыма. В декабре 2013 г., после скандала из-за установки стилизованного чемодана Louis Vuitton, как рассказывал тогда управделами президента Владимир Кожин, Владимир Путин издал распоряжение об обязательном согласовании мероприятий на Красной площади с администрацией президента. Насколько этот порядок соответствует 31-й статье Конституции о свободе собраний – вопрос скорее риторический.
Впрочем, конкретно акции в память демонстрации 25 августа 1968 г. и раньше вызывали раздражение в Кремле: 24 августа 2008 г. милиция разогнала акцию «День рождения свободы», 25 августа 2013 г. уже полиция задержала 10 демонстрантов. В августе 2016 г. были задержаны и затем оштрафованы четыре участника акции «За вашу и нашу свободу». Вероятно, в сознании бюрократии любая несогласованная акция в поддержку свободы рядом с Кремлем нечто неприличное, вроде акции художника Петра Павленского в ноябре 2013 г. Свою роль тут играет и историческая политика – госканалы на протяжении многих лет внушали обывателям, что ввод советских войск в 1968 г. был правомерным: теперь повторение протестных лозунгов на Лобном месте выглядит оскорблением чувств верующих.-