Кто смеет выйти на Красную площадь

Как и 50 лет назад, главная площадь страны — место для выражения только «правильных» эмоций

Стремительное, на уровне хватательного рефлекса, задержание трех человек, вышедших 25 августа 2018 г. на Красную площадь в честь 50-летия акции против ввода советских войск в Чехословакию, фиксирует превращение Красной площади в сакральное место, где власти допускают только активность, организованную сверху. Проявление самостоятельной гражданской позиции и спустя 50 лет рассматривается как грубое нарушение.

В минувшую субботу на Красной площади полицией были задержаны Сергей Шаров-Делоне, двоюродный брат Вадима Делоне, одного из участников демонстрации восьми диссидентов 25 августа 1968 г., и политик Леонид Гозман с плакатом 50-летней давности «За нашу и вашу свободу». Вскоре полицейские задержали рядом с Лобным местом Анну Красовицкую: внучка покойной Натальи Горбаневской, участвовавшей в демонстрации 25 августа 1968 г., вышла на Красную площадь поддержать голодающего больше 100 дней режиссера Олега Сенцова.