От редакции

Кто смеет выйти на Красную площадь

Как и 50 лет назад, главная площадь страны — место для выражения только «правильных» эмоций
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Стремительное, на уровне хватательного рефлекса, задержание трех человек, вышедших 25 августа 2018 г. на Красную площадь в честь 50-летия акции против ввода советских войск в Чехословакию, фиксирует превращение Красной площади в сакральное место, где власти допускают только активность, организованную сверху. Проявление самостоятельной гражданской позиции и спустя 50 лет рассматривается как грубое нарушение.

В минувшую субботу на Красной площади полицией были задержаны Сергей Шаров-Делоне, двоюродный брат Вадима Делоне, одного из участников демонстрации восьми диссидентов 25 августа 1968 г., и политик Леонид Гозман с плакатом 50-летней давности «За нашу и вашу свободу». Вскоре полицейские задержали рядом с Лобным местом Анну Красовицкую: внучка покойной Натальи Горбаневской, участвовавшей в демонстрации 25 августа 1968 г., вышла на Красную площадь поддержать голодающего больше 100 дней режиссера Олега Сенцова.

Можно порассуждать об актуальности знаменитого лозунга диссидентов, преемственности поколений и смягчении нравов (задержанных вскоре отпустили из полиции с обязательством явиться в суд для разбирательства административного дела о нарушении порядка проведения митингов), но дело скорее не в этом, а в статусе места для демонстраций.

С ноября 1927 г., когда в демонстрацию в честь 10-летия революции вклинилась большая группа троцкистов, по май 1990 г., когда на первомайскую манифестацию вышла колонна альтернативных профсоюзов и анархистов с антисоветскими и антикоммунистическими лозунгами, Красная площадь была местом военных парадов и демонстрации лояльности масс партии и правительству. В последние месяцы существования СССР и первые постсоветские годы ситуация изменилась: протестующие ходили вокруг Кремля, устраивали сидячие акции рядом с Мавзолеем, разбивали напротив Кремля палаточные городки с разнообразными лозунгами.

Теперь власть снова старательно возвращает Красной площади статус сакральной территории, предназначенной исключительно для государственных торжеств и «правильного» волеизъявления вроде концерта в честь присоединения Крыма. В декабре 2013 г., после скандала из-за установки стилизованного чемодана Louis Vuitton, как рассказывал тогда управделами президента Владимир Кожин, Владимир Путин издал распоряжение об обязательном согласовании мероприятий на Красной площади с администрацией президента. Насколько этот порядок соответствует 31-й статье Конституции о свободе собраний – вопрос скорее риторический.

Впрочем, конкретно акции в память демонстрации 25 августа 1968 г. и раньше вызывали раздражение в Кремле: 24 августа 2008 г. милиция разогнала акцию «День рождения свободы», 25 августа 2013 г. уже полиция задержала 10 демонстрантов. В августе 2016 г. были задержаны и затем оштрафованы четыре участника акции «За вашу и нашу свободу». Вероятно, в сознании бюрократии любая несогласованная акция в поддержку свободы рядом с Кремлем нечто неприличное, вроде акции художника Петра Павленского в ноябре 2013 г. Свою роль тут играет и историческая политика – госканалы на протяжении многих лет внушали обывателям, что ввод советских войск в 1968 г. был правомерным: теперь повторение протестных лозунгов на Лобном месте выглядит оскорблением чувств верующих.-

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике