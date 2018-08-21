Вера в фальсификацию истории против знания истории

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Слабые знания истории вместе с насаждаемой официальной пропагандой версией прошлого России как цепи блестящих побед и славных свершений и регулярными заявлениями руководителей страны о мировом антироссийском заговоре порождают в умах значительной части россиян поразительные заключения о существовании группы фальсификаторов истории, искажающих факты и документы, чтобы навредить России.

В понедельник ВЦИОМ опубликовал результаты свежего опроса о распространении среди россиян теории антироссийского заговора. В стремление неназванной группы искажать российскую истории верят две трети опрошенных, среди молодежи 18–24 лет эту версию поддерживает около половины. Респонденты с высшим образованием в умышленное искажение прошлого верят чаще, чем респонденты с образованием «ниже среднего». Возможно, отчасти причина такой убежденности в формулировке вопроса: на него могли ответить положительно и те, кто считает искажением истории попытки воспитывать в согражданах патриотизм, замалчивая трагические страницы и грубые ошибки руководства государства, и те, кто на них настойчиво указывает. Как отмечает социолог ВЦИОМа, руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Академии при президенте Олег Чернозуб, большинство опрошенных винят в искажении истории коллективный Запад.