Вера в фальсификацию истории против знания истории
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Слабые знания истории вместе с насаждаемой официальной пропагандой версией прошлого России как цепи блестящих побед и славных свершений и регулярными заявлениями руководителей страны о мировом антироссийском заговоре порождают в умах значительной части россиян поразительные заключения о существовании группы фальсификаторов истории, искажающих факты и документы, чтобы навредить России.
В понедельник ВЦИОМ опубликовал результаты свежего опроса о распространении среди россиян теории антироссийского заговора. В стремление неназванной группы искажать российскую истории верят две трети опрошенных, среди молодежи 18–24 лет эту версию поддерживает около половины. Респонденты с высшим образованием в умышленное искажение прошлого верят чаще, чем респонденты с образованием «ниже среднего». Возможно, отчасти причина такой убежденности в формулировке вопроса: на него могли ответить положительно и те, кто считает искажением истории попытки воспитывать в согражданах патриотизм, замалчивая трагические страницы и грубые ошибки руководства государства, и те, кто на них настойчиво указывает. Как отмечает социолог ВЦИОМа, руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Академии при президенте Олег Чернозуб, большинство опрошенных винят в искажении истории коллективный Запад.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}