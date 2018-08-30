Будильник для институтов

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Приход активного и амбициозного человека в руководство пассивного, анемичного органа может оказаться действенным вариантом пробуждения спящего института сверху, особенно в ситуации, когда вывести его из летаргии под давлением запроса снизу не представляется возможным.

О планах не только активно использовать уже имеющиеся у Счетной палаты полномочия, но и расширить ее функционал рассказал в интервью «Коммерсанту» новый глава контрольного органа Алексей Кудрин. Он более 10 лет работал со Счетной палатой как министр финансов, но тогда, по его словам, «и не задумывался» о том, как значительны ее возможности как «независимого органа власти, который должен независимо оценивать работу бюджетной системы, правительства, исполнение основных стратегических целей государства и госпрограмм». Теперь Кудрин хочет активно использовать «экспертный и аналитический потенциал» палаты, создать «еще одну площадку независимого и аналитически обоснованного взгляда» на развитие страны. По словам Кудрина, он видит четыре перспективных направления будущей работы: консалтинг правительства относительно видения развития страны, трендов, рисков, оценка конкретных программ и решений, продвижение всех типов открытых данных, а также антикоррупционная деятельность. Особо Счетная палата намерена контролировать расходы и эффективность выполнения программ майского указа Путина к 2024 г. и предоставлять отчеты «ежемесячно, ежеквартально, ежегодно». На фоне политической анемии слова Кудрина звучат непривычно – это довольно громкая заявка даже с учетом того, что Счетная палата начала активизироваться еще при предшественнике Кудрина Татьяне Голиковой.