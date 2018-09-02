Чем опасны вигиланты

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Андрей Гордеев / Ведомости

руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт»

Звучит «Гражданская оборона». На Болотной площади вокруг каждой лавки компании, обильно, шумно, но мирно выпивающие. Полиции нет. В сквере появляется «Лев против» – квазиполицейские, вышедшие в уличный рейд. Они копируют действия полицейского патруля: выявить нарушения и пресечь их. Это крепкие ребята, которые подходят к компаниям, требуют убрать алкоголь, встречают ожидаемый отказ, отнимают бутылки, выливают их содержимое в стоки. Ситуация обречена на конфликт: люди не подчиняются тем, кто решил проявить власть и силу в отдельно взятом сквере. Возникает драка, «Лев против» вызывает полицию – но прежде мужчины решительно раздают удары руками и ногами: в их представлении это самооборона. Одного из пострадавших забирает «скорая», после того как он, уже упав, получил ногой по голове. Чуть ранее он, пошатываясь, ударил одного из активистов кастетом. Рейды вроде этого, августовского, активисты «Льва против» снимают на видео и потом выкладывают в сеть. Такое наведение порядка посредством драк, провокаций и насилия происходит в Москве каждую неделю. «Лев против» дает поручения полиции, и она их выполняет, пусть и нехотя: задерживает пьяных, но до выяснения причин конфликта дело обычно не доходит.