Когда искусство становится жертвой политики

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Нападение вандала на классическое полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в гротескной, но доступной форме показывает, куда ведет агрессивная политизированная спекуляция на отечественной истории. В минувшую пятницу посетитель Третьяковской галереи Игорь Подпорин ударил столбиком ограждения по защитному стеклу вокруг картины, которое, разбившись, повредило полотно: как сообщается на сайте галереи, холст порван в трех местах, пострадала рама авторской работы. В полиции Подпорин заявил, что перед преступлением выпил водки в буфете галереи, а картину повредил «из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов» (цитата по ТАСС).

Возбуждено дело по ст. 243 УК РФ «Умышленное повреждение памятников истории и культуры». Степень вины вандала и сотрудников Третьяковки (по некоторым данным, стекло не было защищено специальной антивандальной пленкой) предстоит установить. Нападения на произведения искусства случаются регулярно, предотвратить их все едва ли возможно, ведь закрывать каждую картину или скульптуру особым высокопрочным стеклом очень дорого.

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