Девять исторических ляпов политиков

Путин – о евреях во власти, Мединский – о потерях немецких войск, а Поклонская «цитирует» Суворова

Путин – о евреях во власти, Поклонская «цитирует» Суворова, а Мединский – о потерях немецких войск Ведомости, ТАСС



Российские политики, в том числе и первые лица, нередко призывают уважать историю и бережно относиться к прошлому. К сожалению, это далеко не всегда получается у них самих. Они делают грубые фактические ошибки, демонстрируют недостатки школьных и вузовских курсов истории.

Вот несколько примеров.

Пресс-служба президента России

Кто и где сказал. Президент Владимир Путин во время посещения Еврейского музея и Центра толерантности в Москве в 2013 г.

Цитата. «Решение о национализации этой библиотеки (библиотеки Шнеерсона - «Ведомости») было принято первым советским правительством, и членами его примерно на 80–85 процентов являлись евреи».

В чем ошибка. Президент стал жертвой распространенного предрассудка о еврейском засилье в руководстве партии и государства в первые годы Советской власти. Если отбросить выдумки лжеученых, способных выявить еврейское родословную у каждого эсера, большевика и кадета, то в первом составе Совета народных комиссаров (СНК) евреев было 8%: из 16 его членов евреем был только Лев Троцкий. В Совнаркоме РСФСР в 1917–1922 гг. евреев было 12% (6 человек из 50). В ЦК РСДРП(б) накануне октября 1917 г. евреев было 20% (6 из 30), а в первом составе политбюро ЦК РКП(б) – 40% (3 из 7).

Евгений Разумный / Ведомости

Кто и где сказал. Министр культуры Владимир Мединский в колонке на сайте iz.ru.

Цитата. «22 июня люфтваффе потеряло 300 самолетов. Больше таких колоссальных потерь у немецких ВВС не было».

В чем ошибка. Даже советская пропаганда не позволяла себе таких преувеличений и говорила про 200 сбитых 22 июня 1941 г. самолетов противника. Авторитетный исследователь истории советских ВВС в годы Великой Отечественной войны Дмитрий Хазанов, детально изучивший советские и немецкие документы о боевых действиях авиации, установил, что в первый день войны противник недосчитался 78 самолетов. Это никак не принижает подвига советских пилотов, принявших первый бой в трагических и неравных условиях. А ложь никак не способствует воспитанию патриотизма и уважению к истории и ее героям.

Евгений Разумный / Ведомости

Кто и где сказал. Председатель совета министров Крыма Сергей Аксенов 17 марта 2017 г. в эфире крымского телеканала.

Цитата. «Николай II поиграл в демократию, в итоге там потеряли Аляску, потеряли ну вообще. Потеряли империю. <...> Ну вот группа баламутов просто-напросто настроила царя, то есть на негативный лад, и так далее. И что мы получили? Сегодня у России была бы Аляска. Ну так, одну минутку. Это изменило бы геополитическую ситуацию во всем мире».

В чем ошибка. Николай II, конечно, не самый успешный русский царь, но обвинять его в потере Аляски, проданной США в 1867 году в период правления его деда, Александра II, вряд ли уместно. Николай II родился в 1868 г., спустя год после передачи Аляски США.