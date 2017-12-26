Девять исторических ляпов политиков
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Российские политики, в том числе и первые лица, нередко призывают уважать историю и бережно относиться к прошлому. К сожалению, это далеко не всегда получается у них самих. Они делают грубые фактические ошибки, демонстрируют недостатки школьных и вузовских курсов истории.
Вот несколько примеров.
Кто и где сказал. Президент Владимир Путин во время посещения Еврейского музея и Центра толерантности в Москве в 2013 г.
Цитата. «Решение о национализации этой библиотеки (библиотеки Шнеерсона - «Ведомости») было принято первым советским правительством, и членами его примерно на 80–85 процентов являлись евреи».
В чем ошибка. Президент стал жертвой распространенного предрассудка о еврейском засилье в руководстве партии и государства в первые годы Советской власти. Если отбросить выдумки лжеученых, способных выявить еврейское родословную у каждого эсера, большевика и кадета, то в первом составе Совета народных комиссаров (СНК) евреев было 8%: из 16 его членов евреем был только Лев Троцкий. В Совнаркоме РСФСР в 1917–1922 гг. евреев было 12% (6 человек из 50). В ЦК РСДРП(б) накануне октября 1917 г. евреев было 20% (6 из 30), а в первом составе политбюро ЦК РКП(б) – 40% (3 из 7).
Кто и где сказал. Министр культуры Владимир Мединский в колонке на сайте iz.ru.
Цитата. «22 июня люфтваффе потеряло 300 самолетов. Больше таких колоссальных потерь у немецких ВВС не было».
В чем ошибка. Даже советская пропаганда не позволяла себе таких преувеличений и говорила про 200 сбитых 22 июня 1941 г. самолетов противника. Авторитетный исследователь истории советских ВВС в годы Великой Отечественной войны Дмитрий Хазанов, детально изучивший советские и немецкие документы о боевых действиях авиации, установил, что в первый день войны противник недосчитался 78 самолетов. Это никак не принижает подвига советских пилотов, принявших первый бой в трагических и неравных условиях. А ложь никак не способствует воспитанию патриотизма и уважению к истории и ее героям.
Кто и где сказал. Председатель совета министров Крыма Сергей Аксенов 17 марта 2017 г. в эфире крымского телеканала.
Цитата. «Николай II поиграл в демократию, в итоге там потеряли Аляску, потеряли ну вообще. Потеряли империю. <...> Ну вот группа баламутов просто-напросто настроила царя, то есть на негативный лад, и так далее. И что мы получили? Сегодня у России была бы Аляска. Ну так, одну минутку. Это изменило бы геополитическую ситуацию во всем мире».
В чем ошибка. Николай II, конечно, не самый успешный русский царь, но обвинять его в потере Аляски, проданной США в 1867 году в период правления его деда, Александра II, вряд ли уместно. Николай II родился в 1868 г., спустя год после передачи Аляски США.
Кто и где сказал. Прокурор Крыма* Наталья Поклонская в эфире радиостанции «Вести FM» осенью 2016 г.
Цитата. «Вы знаете, как говорится: служить хочу, да прислуживать тошно. Это наш великий полководец Суворов сказал»
В чем ошибка. Видимо, в школе Наталья Владимировна не слишком усердно изучала русскую классическую литературу. В действительности это слова Чацкого из пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума», в оригинале цитата звучит так: «Служить бы рад, прислуживаться тошно».
Кто и где сказал. Председатель Госдумы и Высшего Совета «Единой России»* Борис Грызлов в онлайн-интервью Газете.ру в марте 2010 г.
Цитата. «Сам термин «лженаука» уходит глубоко в средние века. Вспомним Коперника, которого сожгли на костре за фразу «Земля все-таки вертится».
В чем ошибка. Фраза «Земля все-таки вертится» принадлежат Галилео Галилею, который не был казнен. По приговору суда инквизиции был сожжен был другой итальянский ученый, Джордано Бруно, а Николай Коперник дожил до преклонных по тем временам (XVI в.) - 70 лет.
Кто и где сказал. Депутат Госдумы Вячеслав Никонов на ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 3 декабря 2017 г.
Цитата. «Я вот обратил внимание на количество маккартизма в Соединенных Штатах Америки. Это ведь у них давно началось. Вот лидера Социалистической партии Юджина Дебса посадили на два года за то, что он выступал против Первой мировой войны. А в России Ленина за это не посадили».
В чем ошибка. Внуку известного функционера РКП(б) и ВКП(б) Вячеслава Молотова и доктору исторических наук неплохо бы знать, что в период Первой мировой войны Ленин находился в эмиграции сначала на территории Австро-Венгрии, а затем переехал в Швейцарию. Оттуда он с соратниками и отправился в Россию через Германию в знаменитом пломбированном вагоне.
Кто и где сказал. Юрий Афонин, зампредседателя ЦК КПРФ, на ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 7 ноября 2017 г.
Цитата. «При царизме ничего хорошего не было. Нефтью в Азербайджане владели американцы - Ротшильды. И всюду был сепаратизм. Страна стала разваливаться. А Гражданскую войну развязали белочехи. 14 стран хотели разделить Россию. Я как историк еще много фактов могу привести».
В чем ошибка. Странно, что историку Афонину неизвестно, что бакинские промыслы осваивали представители семьи Нобелей (шведы), а не Ротшильды, занимавшиеся в Баку торговлей нефтью и ссудными операциями. Они были французами, а не американцами. Кроме того, в начале ХХ в. Ротшильды продали свои активы в России компании Royal Dutch Shell. Кроме того, Гражданскую войну в Поволжье весной 1918 г. спровоцировали не чехи, а попытка их разоружения отрядами Красной гвардии. Было бы также интересно узнать, как намеревались участвовать в разделе России, например, Сербия, Греция или Италия, войска которых участвовали в интервенции.
Кто и где сказал. Бывший губернатор Орловской области Вадим Потомский на пресс-конференции в ТАСС 22 июля 2016 г.
Цитата. «Иван Грозный однажды произнес фразу: «Я виновен в смерти своего сына, потому что вовремя не отдал его лекарям». Когда они ехали в дороге и он заболел, они ехали из Москвы в Петербург».
В чем ошибка. Потомский явно не в ладах с хронологией. Иван Грозный правил в 1547-1584 гг., а Петербург был основан Петром Первым в 1703 г.
Кто и где сказал. И снова президент России Владимир Путин на пресс-конференции 14 декабря 2017 г.
Цитата. «Украина вошла в состав Российской империи в 1645 г. тремя областями, если говорить сегодняшним языком: Киев, Чернигов и сегодняшний Житомир – там как‑то по‑другому центр назывался, – три области».
В чем ошибка. В действительности Левобережная Украина (нынешние Полтавская, Сумская, Черниговская области и часть Киевской) были присоединены к России в 1654 г., когда она еще не была империей, которую провозгласили существенно позже, в 1721 г. при Петре I. Житомир и окружающие его волости не были присоединены к России и остались в составе Речи Посполитой до конца XVIII в.
*Должности указаны на момент выступления.