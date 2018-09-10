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Статья опубликована в № 4650 от 11.09.2018 под заголовком: Вещь недели: Полицейская дубинка

Роль дубинки-демократизатора в демократизации

Следующий логический шаг после дубинок на митингах — дубинки на выборах
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На сей раз какой-то особенно отталкивающей показалась мне правоохранительная деятельность; девочки и мальчики в плену у крупных мужиков в форме; другой такой мужик ведет девочку, взявши за волосы; людей, лежащих на асфальте, они же с размаху бьют дубинками; а вот тащат однорукого инвалида; а вот кого-то прямо по асфальту волокут все те же крупные люди в форме...

Мне дубинкой в прежние годы не раз доставалось, так что со знанием дела скажу: очень больно! Друзьям моим, бывало, и ребра ломали, но уж синяк-то верный.

Итак, 9 сентября сошлись более или менее в одном месте четыре сущности, характеризующие путинский режим. Во-первых (давайте вначале отдадим должное российской уникальной демократии), выборы, точней сказать, голосование, результат которого предсказан задолго до самой процедуры сования с точностью до единиц процентов. Во-вторых, другая форма народного волеизъявления, вроде бы зафиксированная в Конституции под именем «свобода собраний», но кастрированная разного рода законами, – я имею в виду шествие людей, протестующих против повышения пенсионного возраста. В-третьих, сама эта реформа пенсионной системы, о которой надо знать, видимо, только одно – что граждан, которые бьют других граждан на законных основаниях дубинками, никакие изменения не касаются; как выходили на пенсию крепкими здоровыми мужиками, как получали пенсионное содержание в среднем большее, чем остальные граждане, так и будут выходить и получать. Наконец, в-четвертых, те самые дубинки, взмывавшие в воздух и мерно опускавшиеся.

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