От редакции
Статья опубликована в № 4649 от 10.09.2018 под заголовком: День избирательных арестов

День избирательных арестов

Единый день голосования обернулся протестной явкой и задержанием протестующих
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Масштабные превентивные аресты оппозиционных активистов и задержания на митингах против пенсионной реформы дискредитируют провозглашенный властями лозунг свободных и честных выборов.

Итоги прошедшего в воскресенье единого дня голосования еще предстоит подвести. Нынешняя кампания стала самой масштабной за последние годы: выборы губернаторов, заксобраний, мэров и городских собраний провинциальных столиц прошли в половине страны – в 42 регионах. В Якутии и Хакасии проводились выборы сразу на четырех уровнях власти: губернаторов, градоначальников, региональных и городских собраний.

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