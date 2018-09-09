Статья опубликована в № 4649 от 10.09.2018 под заголовком: День избирательных арестов
День избирательных арестов
Единый день голосования обернулся протестной явкой и задержанием протестующих
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Масштабные превентивные аресты оппозиционных активистов и задержания на митингах против пенсионной реформы дискредитируют провозглашенный властями лозунг свободных и честных выборов.
Итоги прошедшего в воскресенье единого дня голосования еще предстоит подвести. Нынешняя кампания стала самой масштабной за последние годы: выборы губернаторов, заксобраний, мэров и городских собраний провинциальных столиц прошли в половине страны – в 42 регионах. В Якутии и Хакасии проводились выборы сразу на четырех уровнях власти: губернаторов, градоначальников, региональных и городских собраний.
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