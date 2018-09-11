Дуэль по понятиям

Близкий друг и спарринг-партнер Владимира Путина, выпускник Юридического института МВД, генерал армии, директор Росгвардии Виктор Золотов наконец-то отбросил условности и заговорил на простом и понятном всем живущим в России языке. Сочтя себя оскорбленным обвинениями в коррупции, выдвинутыми против руководства Росгвардии Алексеем Навальным, Золотов потребовал у оппозиционера «сатисфакции» – а именно пообещал избить его до состояния «хорошей сочной отбивной». Это новое слово в отношениях власти и главного оппозиционера: до сих пор ему угрожали (и успешно угрозы реализовывали) в рамках пусть и гуттаперчевого, но все же писаного российского права. Генерал армии Золотов стал первым, кто, сидя перед камерой в форменном кителе с планками госнаград (ордена «За заслуги перед Отечеством» и «За военные заслуги»), перевел эти претензии на язык подворотни.

Ссылки на «офицерскую честь», традиции «поединка» и прочие «сатисфакции» не должны вводить в заблуждение – они ни по стилю, ни по сути не могут сосуществовать с куда более богато представленной в видеообращении Золотова дворово-уголовной лексикой и его версией того, как должна эта самая сатисфакция выглядеть. Получить ответку, дать по заднице так, чтоб печенкой почувствовать, устроить шоу с показом – это не про дуэли и рыцарские турниры, но про махаться и отметелить: достойный словарь для людей, получивших право называться национальной элитой – гвардией. Хотя в чем-то казарменная прямолинейность главы службы, рядовые сотрудники которой регулярно упражняются в получении аналогичной «сатисфакции» от сторонников Навального на митингах, неудивительна – просто язык коммуникации рядовых гвардейцев с обществом перенесен главнокомандующим нацгвардией на свой уровень.

До сих пор, каким бы чувствительным ни был удар, наносимый расследованиями Навального, фигуранты предпочитали отмалчиваться (Олег Дерипаска), с разной степенью убедительности объясняться (Вячеслав Володин) или судиться (Алишер Усманов). Даже в жанре батлов-видеоответов (где пионером был Усманов) главным было в первую очередь словесное изничтожение оппонента, а максимумом физиологии – ставшее мемом «Тьфу на тебя, Алексей Навальный!». Теперь, после «отбивной» Золотова, он кажется совсем вегетарианским – и не очевидно, что слова Золотова не будут восприняты его подчиненными как руководство к действию.

Показательна и реакция на заявления Золотова. Слова, которые в другой стране могли бы стать поводом для немедленной отставки, никто не осудил – напротив, пресс-секретарь президента, которому прямо подчинен Золотов, счел возможным сказать, что «иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами» (что, правда, звучит логично из уст человека, призывавшего размазать печень митингующих по асфальту). Призывы к физическому насилию в политических спорах куда вернее указывают направление движения страны – не вперед, в будущее, а назад, в подворотню.-