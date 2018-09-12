Басня о слоне, моське и генерале Золотове

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Виктор Золотов Кадр из трансляции

Просмотр видеообращения генерала армии Виктора Золотова, главного охранника страны, к административно арестованному Алексею Навальному, главному оппозиционеру, с вызовом на дуэль и обещанием отбивной, вызвал было в памяти «Песнь о купце Калашникове» великого русского поэта Михаила Лермонтова. «Уж как завтра будет кулачный бой // На Москве-реке при самом царе, // И я выйду тогда на опричника, // Буду насмерть биться, до последних сил; // А побьет он меня – выходите вы // За святую правду-матушку. // Не сробейте, братцы любезные! // Вы моложе меня, свежей силою, // На вас меньше грехов накопилося, // Так авось господь вас помилует!» – вспомнил я, но тут же и осекся. И сюжет не тот, женщины нет, да и не желаю я смерти ни охраннику, ни оппозиционеру! Правление Ивана Грозного официально скорее одобряется – но не до такой степени, чтобы казнить; да и не вообразить кулачного боя опричника с гражданским лицом ни на льду Москвы-реки, ни на татами с рингом.

Генерал Золотов – выходец из «девятки» КГБ. В сравнении с «пяткой», боровшейся с идеологическими диверсиями, или с четвертым управлением, занятым антисоветскими элементами, охранники были относительно вегетарианской структурой. Если судить по многочисленным теперь интервью бывших (не бывает) охранников важных лиц, они – помимо навыков рукопашного боя, выживания и незаметности – должны обладать массой неформальных талантов: петь, в том числе под гитару, шутить в нужный момент и вообще поддерживать доброе расположение духа «тела», хорошо жарить шашлык в любых условиях, а также грамотно участвовать в охотах, рыбалках и прочих нехитрых развлечениях охраняемых лиц. То есть к политической конфронтации, к идейной схватке с классовым врагом, к отпору зарвавшемуся (и завравшемуся) клеветнику охранников КГБ не готовило.