Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4652 от 13.09.2018 под заголовком: Когда прокуроры важнее судей

Когда прокуроры важнее судей

Экономист Дмитрий Скугаревский о причинах и следствиях популярности сделки с обвинением
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Уголовные право и процесс европейских стран своим появлением обязаны Великой французской революции. Взбунтовавшийся народ отказал в доверии королевским судам из-за непрозрачности их процедур и противоречий в решениях по схожим делам. После падения старого порядка юристы разработали кодексы, а функция суда должна была свестись исключительно к применению норм права, записанных в этих кодексах. Предполагалось, что письменная регламентация процесса принятия решений избавит общество от произвола судей и повысит легитимность судебной власти. Разделение властей означало, что суд лишь применяет право, а не создает его.

Перенесемся на 200 лет вперед из революционной Франции в период завершения холодной войны. С распадом СССР в мире произошел, пожалуй, самый значительный и в то же время незаметный отход от идей французских юристов 1790-х гг. Уголовная процедура стран континентальной Европы и мира познакомилась с англосаксонским институтом сделок с обвинением (plea bargaining). У обвиняемых многих стран мира появилась возможность вести переговоры с прокурором, обменивая свое признание вины на скидку в наказании. Вы можете согласиться с обвинением, выдвинутым против вас. Тогда вы получите (по словам прокурора) более мягкое наказание, а суд над вами пройдет быстро, без рассмотрения доказательств по существу.

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