Что говорит электоральная статистика о выборах 9 сентября
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В единый день голосования 9 сентября 2018 г. состоялись выборы губернаторов 22 регионов. На первом месте по уровню привлеченного внимания (и, кажется, по количеству вложенных средств) оказались выборы мэра Москвы. В отличие от драматичных выборов 2013 г., когда Сергей Собянин, выступая против группы соперников с участием Алексея Навального, едва не оказался в ситуации второго тура, преодолев планку в 50% с запасом меньше чем в 1,5%, в этот раз все сколько-либо серьезные конкуренты были отсечены на дальних подступах: муниципальный фильтр прошли только самовыдвиженец Собянин, Илья Свиридов от «Справедливой России» (СР), Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и самовыдвиженец бизнесмен Михаил Балакин. Такой состав кандидатов, решая одну проблему – обеспечить Собянину уверенную победу, – порождал другую: как привлечь на выборы избирателей и получить пристойную явку.
Весной 2018 г. с подобной проблемой пришлось иметь дело команде Владимира Путина на президентских выборах, и решение было найдено в массированной пропаганде, а также, судя по многочисленным сообщениям, в давлении на избирателей через работодателей. Свой вклад в итог внес, видимо, и административный ресурс. Кампания Собянина повторила этот опыт на муниципальном уровне: количество упоминаний Собянина в федеральной и московской прессе, по данным «Медиалогии», вдвое превысило суммарное количество упоминаний прочих кандидатов, а все информационные источники, имеющие отношение к мэрии, были наполнены призывами приходить на выборы.
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