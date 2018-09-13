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Статья опубликована в № 4653 от 14.09.2018 под заголовком: Сюрпризы единого дня голосования

Что говорит электоральная статистика о выборах 9 сентября

Аналитик Сергей Шпилькин о вкладе дачных участков в явку в Москве и отклонениях на выборах в Подмосковье и Кемерове
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В единый день голосования 9 сентября 2018 г. состоялись выборы губернаторов 22 регионов. На первом месте по уровню привлеченного внимания (и, кажется, по количеству вложенных средств) оказались выборы мэра Москвы. В отличие от драматичных выборов 2013 г., когда Сергей Собянин, выступая против группы соперников с участием Алексея Навального, едва не оказался в ситуации второго тура, преодолев планку в 50% с запасом меньше чем в 1,5%, в этот раз все сколько-либо серьезные конкуренты были отсечены на дальних подступах: муниципальный фильтр прошли только самовыдвиженец Собянин, Илья Свиридов от «Справедливой России» (СР), Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и самовыдвиженец бизнесмен Михаил Балакин. Такой состав кандидатов, решая одну проблему – обеспечить Собянину уверенную победу, – порождал другую: как привлечь на выборы избирателей и получить пристойную явку.

Весной 2018 г. с подобной проблемой пришлось иметь дело команде Владимира Путина на президентских выборах, и решение было найдено в массированной пропаганде, а также, судя по многочисленным сообщениям, в давлении на избирателей через работодателей. Свой вклад в итог внес, видимо, и административный ресурс. Кампания Собянина повторила этот опыт на муниципальном уровне: количество упоминаний Собянина в федеральной и московской прессе, по данным «Медиалогии», вдвое превысило суммарное количество упоминаний прочих кандидатов, а все информационные источники, имеющие отношение к мэрии, были наполнены призывами приходить на выборы.

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