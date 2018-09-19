Надо ли жалеть фальсификаторов выборов

Когда фальсификации стали частью системы, сломать ее может только неотвратимость наказания всех причастных

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Фальсификации результатов выборов будут продолжаться, пока избирательные комиссии административно зависимы от бюрократии и никто не несет ответственности за фальсификации. В таких условиях даже самые грозные окрики из Центризбиркома рискуют остаться только словами – как это уже было не раз.

Выборы в Приморье, второй тур которых был отмечен самым громким выборным скандалом последних лет из-за волшебной смены победителя в последний момент, по всей видимости, будут признаны недействительными по рекомендации ЦИК. По мнению членов ЦИК, достоверно определить результаты выборов губернатора в целом по краю невозможно, поскольку часть протоколов долго оставалась в помещении территориального избиркома без должного контроля со стороны членов комиссии.