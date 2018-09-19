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Статья опубликована в № 4657 от 20.09.2018 под заголовком: Между шариатом, адатом и судом

Как Чечня выбирает между шариатом, адатом и мировым судом

Социолог Екатерина Ходжаева о невидимой опоре российской правовой системы в республике
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Как устроено правосудие и практика решения обычных, рядовых гражданских споров в Чеченской республике? Принято считать, что реальных данных о том, как обстоят дела в Чечне, недостаточно: информация доходит искаженная и политически окрашенная. Газеты пишут о громких делах (дело Оюба Титиева, дело Юрия Буданова и Юсупа Тимерханова, случай Хеды Гойлабиевой), но ничего не сообщают о рутинных. Эту лакуну заполняет диссертация Егора Лазарева, выпускника Колумбийского университета и профессора-ассистента Университета Торонто, защищенная в этом году. Профессор Лазарев опирается на уникальные данные об использовании права в республике.

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