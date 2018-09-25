Куда пропал конфликт отцов и детей
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Представителям социальных наук часто приходится отвечать на вопросы о том, чем нынешняя молодежь отличается от старших поколений, каковы ее социальные установки и модели поведения. Как правило, в подобных вопросах заложена гипотеза о «поколенческом разрыве», который указывает на существование принципиальных различий в восприятии окружающей действительности и ценностях поколенческих групп. Но если говорить о массовых поколениях в России, то результаты исследований указывают в большей степени на сходства, нежели различия в сфере ценностей и социальной памяти.
Ученые сходятся во мнении, что представителей поколения должна объединять не столько близкая дата рождения (в демографии это называется «возрастная когорта»), сколько «дух поколения» – особое восприятие, ценностное мировоззрение, определяющие установки и поведение людей. У каждого поколения должно быть свое центральное событие (события), согласно которому оно маркируется окружающими, – например, поколение шестидесятников. Однако по результатам общероссийских исследований «Левада-центра» для представителей всех возрастных когорт эти события сконцентрированы вокруг одного символического поля: победы в Великой Отечественной войне, полета Гагарина в космос и распада СССР. Даже россияне, родившиеся в демократической России, символически привязаны к советскому прошлому (а не к реформам девяностых и постсоветским трансформациям, о которых, по данным июльского опроса в 2018 г., они толком ничего не знают), поэтому говорить о конфликте поколений в России не приходится.
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