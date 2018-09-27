Искусство кройки границ
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Долгожданное соглашение об административной границе между Чечней и Ингушетией означает прекращение или по меньшей мере купирование давнего территориального спора между соседними республиками – очевидно, по настоянию Москвы. Это политическое решение не только территориального, но и политического по сути спора, продолжение или неравновесное решение в пользу одной из сторон было чревато цепной реакцией на Кавказе и в других регионах России.
В среду главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении административной границы между республиками, которая не была четко установлена со времен раздела Чечено-Ингушской АССР уже после распада СССР. По соглашению Чечне передана часть территории Сунженского района Ингушетии, а Ингушетия получила площадь аналогичного размера в Малгобекском районе. Кадыров и Евкуров подчеркнули, что новая граница не разделит, а, напротив, объединит братские народы.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}