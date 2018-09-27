От редакции
Статья опубликована в № 4662 от 27.09.2018 под заголовком: Искусство кройки границ

Искусство кройки границ

Почему давний острый конфликт между Чечней и Ингушетией разрешился демонстративно мирно
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Долгожданное соглашение об административной границе между Чечней и Ингушетией означает прекращение или по меньшей мере купирование давнего территориального спора между соседними республиками – очевидно, по настоянию Москвы. Это политическое решение не только территориального, но и политического по сути спора, продолжение или неравновесное решение в пользу одной из сторон было чревато цепной реакцией на Кавказе и в других регионах России.

В среду главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении административной границы между республиками, которая не была четко установлена со времен раздела Чечено-Ингушской АССР уже после распада СССР. По соглашению Чечне передана часть территории Сунженского района Ингушетии, а Ингушетия получила площадь аналогичного размера в Малгобекском районе. Кадыров и Евкуров подчеркнули, что новая граница не разделит, а, напротив, объединит братские народы.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике