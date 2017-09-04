Президент российских мусульман

Рамзан Кадыров претендует на статус религиозно-политического лидера, и Кремль пока в замешательстве

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Рамзан Кадыров давно давал понять, что не прочь стать религиозно-политическим лидером масштаба большего, чем республика Чечня. Новый проект защиты угнетаемых мусульман Мьянмы показывает это стремление и наличие соответствующих ресурсов наиболее выпукло.

Третьего сентября в Москве у посольства Мьянмы прошел несогласованный митинг мусульман, протестующих против политики этой страны (там как раз случилось обострение давнего межэтнического конфликта, и правительственная армия начала жестокую акцию против мусульманского меньшинства рохинья). Митинг нескольких сотен молодых людей, преимущественно уроженцев Северного Кавказа, никто не разгонял. И это прекрасно – так должно быть со всеми мирными собраниями граждан.