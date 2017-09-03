Митинг мусульман у посольства Мьянмы в Москве
Полиция стянула к посольству дополнительные силы
В Москве у посольства Мьянмы на Большой Никитской улице мусульмане провели несанкционированный митинг, сообщил корреспондент «Ведомостей»
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Акция у посольства Мьянмы на Большой Никитской улице не была согласована московскими властями
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Правоохранительные органы стянули силы к месту скопления людей
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Собравшиеся выступли в поддержку мусульман, которые стали объектом преследований со стороны военного правительства в Мьянме
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В московской полиции заявили, что нарушений порядка в ходе акции не было, передал «Интерфакс»
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Ситуация в Мьянме обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения «Араканская армия солидарности рохинджа» совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции
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Число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за неделю достигло 402 человек, более 18 000 покинули страну
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Сегодня Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме
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«Обеспокоены сообщениями о продолжающихся боестолкновениях, приведших к жертвам как среди мирного населения, так и силовых структур правительства, о резком ухудшении гуманитарной обстановки в этом регионе страны», — говорится в сообщении МИДа
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В ведомстве призвали стороны конфликта «к скорейшему налаживанию конструктивного диалога»
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Как заявили представители протестующих, они напишут петицию, осуждающую ситуацию с мусульманами в Мьянме, документ будет передан в посольство
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Желание поставить свою подпись под петицией выразили десятки присутствующих
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