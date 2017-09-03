Безопасность и право

Митинг мусульман у посольства Мьянмы в Москве

Полиция стянула к посольству дополнительные силы
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noneb
15:44 03.09.2017
Это вам не белые ленточки..
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