Митинг мусульман у посольства Мьянмы в Москве

Евгений Разумный / Ведомости

«Обеспокоены сообщениями о продолжающихся боестолкновениях, приведших к жертвам как среди мирного населения, так и силовых структур правительства, о резком ухудшении гуманитарной обстановки в этом регионе страны», — говорится в сообщении МИДа

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