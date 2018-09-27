Мнения / Детали / Цитата недели
Статья опубликована в № 4662 от 27.09.2018 под заголовком: Цитата недели «У Светланы Юрьевны Орловой историческая родина находится в другом месте, и, я думаю, она принесет пользу на благо страны на территории другого субъекта России». Владимир Сипягин, избранный губернатор Владимирской области, в интервью РБК

Чем Владимир Сипягин отличается от князя Владимира

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У Светланы Юрьевны Орловой историческая родина находится в другом месте, и, я думаю, она принесет пользу на благо страны на территории другого субъекта России
Владимир Сипягин, избранный губернатор Владимирской области

Нынешние владимирцы в российской действительности вроде нынешних греков, наследников Древней Греции: история их города знала такие славные времена, что можно почивать на лаврах, большего все равно не добиться. Судите сами: и столицей-то русской Владимир был, и кафедра русская митрополичья во Владимир переезжала – и не откуда-нибудь, а из Киева, символический момент; и распри были – тошно вспомнить, не сравнить с нынешними, электоральными; и князей выгоняли.

Что заставило проснуться владимирцев и всерьез отнестись к голосованию? Видимо, то же, что и прочих граждан в регионах со вторыми турами: открывшаяся вдруг возможность выбирать, а не тупо следовать за рекомендациями постылых властей. А может, и древняя владимирская гордость всколыхнулась.

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