Чем Владимир Сипягин отличается от князя Владимира
Нынешние владимирцы в российской действительности вроде нынешних греков, наследников Древней Греции: история их города знала такие славные времена, что можно почивать на лаврах, большего все равно не добиться. Судите сами: и столицей-то русской Владимир был, и кафедра русская митрополичья во Владимир переезжала – и не откуда-нибудь, а из Киева, символический момент; и распри были – тошно вспомнить, не сравнить с нынешними, электоральными; и князей выгоняли.
Что заставило проснуться владимирцев и всерьез отнестись к голосованию? Видимо, то же, что и прочих граждан в регионах со вторыми турами: открывшаяся вдруг возможность выбирать, а не тупо следовать за рекомендациями постылых властей. А может, и древняя владимирская гордость всколыхнулась.
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