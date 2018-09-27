Статья опубликована в № 4662 от 27.09.2018 под заголовком: Цитата недели «У Светланы Юрьевны Орловой историческая родина находится в другом месте, и, я думаю, она принесет пользу на благо страны на территории другого субъекта России». Владимир Сипягин, избранный губернатор Владимирской области, в интервью РБК

Чем Владимир Сипягин отличается от князя Владимира

Избранный губернатор начал с того, что послал предшественницу на историческую родину — в ЕАО

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}











