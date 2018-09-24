Курс размена губернаторов

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Провал выборов сразу в четырех регионах, под которым следует понимать не победу «не тех» кандидатов, а невозможность обеспечить всегдашнюю стабильность и предсказуемость при определении губернатора, полезен для власти уже хотя бы тем, что обозначил источники опасности. Но свести их к чисто технологическим проблемам – плохой работе с кадрами, халтурному ведению кампании, ослаблению эффекта президентской поддержки и проч. – было бы неправильно: в конце концов, технологические проблемы скорее всего можно технологическими же методами и решить. Надо только качественно провести работу над ошибками. Куда как менее понятно, что делать с главной причиной того, что выборы прошли не так, как раньше, – с подспудным, но, как теперь очевидно, сильным недовольством общества властью. Которое на этот раз было выражено и эффективно, и эффектно – причем без какой-либо подсказки со стороны.

Ведь если внеплановый и ситуативный успех партий парламентской оппозиции на выборах в Госдуму 2011 г. был во многом результатом активной оппозиционной кампании «Голосуй за любую партию, кроме «Единой России», то сейчас, накануне губернаторских выборов, такие призывы даже не звучали. Формулу «Голосуй за любого кандидата, кроме провластного» недовольные повышением пенсионного возраста избиратели «переизобрели» самостоятельно. И такая изобретательность, даже если считать ее всего лишь производной от природного желания показать власти фигу в кармане, куда опаснее, чем может казаться, потому что это и есть настоящая непредсказуемость, которой так хотели бы избежать в Кремле. Опасения, что избиратели могут проголосовать за кого-то «не того», кого хотела бы видеть во главе региона Москва, стали в 2004 г. одной из причин отмены прямых выборов губернаторов, и вот теперь снова звучат, пока еще осторожно, намеки на целесообразность отмены прямых выборов и второй раз, хотя чисто технически это, похоже, не обязательно – можно лишь распространить на все регионы «кавказский» механизм выборов главы региона законодательными собраниями. Правда, для этого, соответственно, нужно быть уверенными в их лояльности.