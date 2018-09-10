Политика / Демократия

Избиратели наказали кандидатов от власти за пенсионную реформу

Собеседники, близкие к Кремлю, признаю ошибки в предвыборной кампании
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Формально ни один действующий губернатор или врио выборы пока не проиграл, а «Единая Россия» сохранила лидерство во всех 16 региональных парламентах, получив, по данным Центризбиркома, 472 мандата из 788 (из них 268 – по одномандатным округам), что позволило председателю партии и правительства Дмитрию Медведеву оценить результат как «вполне достойный». Но в четырех регионах из 22, где выбирали губернаторов, губернаторам-единороссам предстоит второй тур (с момента возвращения губернаторских выборов в 2012 г. он потребовался лишь раз – в 2015 г. в Иркутской области), а в трех регионах единороссы впервые с 2007 г. проиграли голосование по партспискам на парламентских выборах.

Где не выиграла «Единая Россия»

Ближе других к заветным 50% был врио главы Приморья Андрей Тарасенко (46,6% голосов), заметно опередивший коммуниста Андрея Ищенко (24,6%). Губернатор Владимирской области Светлана Орлова стала первой со скромным отрывом – 36,5% против 31,3% у Владимира Сипягина (ЛДПР). В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал (35,8%) и губернатор Вячеслав Шпорт (35,6%) финишировали почти вровень. А в Хакасии коммунист Валентин Коновалов и вовсе уверенно обыграл главу республики Виктора Зимина – 43,5% голосов против 36,1% (после обработки 63% бюллетеней).

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