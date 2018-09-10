Политика / Власть

Политологи об итогах единого дня голосования: общее впечатление крайне печальное

Пенсионная реформа оказала влияние на результаты выборов, но оно не было решающим фактором
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Федор Крашенинников, политолог:

Пенсионная реформа на самом деле спасла всех местных руководителей и кандидатов «Единой России» от ответственности за скверные результаты их партии. Теперь они будут говорить, что они не виноваты, что это Кремль затеял пенсионную реформу, а они лишь поддерживали президента, будучи партией президента, – они уже начали вести эту линию, я читал сегодня комментарий секретаря генсовета партии Андрея Турчака, который сказал, что 30% в такой ситуации не так уж и плохо.

Общее впечатление от выборов крайне печальное. Особенно в тех регионах, где будет второй тур, – очевидно, что люди готовы голосовать за кого угодно, кроме таких губернаторов, как Светлана Орлова во Владимирской области. Люди устали от этих губернаторов, но у них нет выбора – по сути, им приходится голосовать за каких-то случайных спойлеров, которые явно «сольют» второй тур, потому что так не договаривались.

А больше всего меня возмущает, что власть сама, сознательно, делает второй партией власти КПРФ. Не допуская к выборам нормальные оппозиционные партии, она раз за разом позволяет собирать протестные голоса этой умирающей партии, которая потом начинает хвастаться, что она на самом деле влиятельна в России. Люди голосуют за другие партии, кроме «Единой России», от отчаяния – просто потому, что не из кого выбирать. У людей, особенно живущих в крупных городах, склонных к проевропейскому образу жизни, выбора нет – они либо должны не ходить на выборы, либо выбирать из трех неприятных альтернатив «Единой России» ту, которая им наименее неприятна. Это самое печальное во всех этих выборах – то, что они не показывают реальные настроения в стране и реальное отношение людей к власти.

Александр Кынев, доцент Высшей школы экономики:

Общая динамика была предсказуема, тренд работал на повышение результатов любой оппозиции, которая дошла до бюллетеня. Было понятно, что она получит больше, чем было в 2013 и 2016 гг., но она получила даже больше прогнозируемого. Я ожидал вторые туры в Хакасии и Хабаровском крае, для меня неожиданностью стал второй тур в Приморье. В целом результаты оппозиции лучше, чем могли бы быть, люди проголосовали даже за откровенно слабых кандидатов. Если кандидат хоть как-то вел кампанию, если он всерьез боролся, то он получал больше, чем обещали прогнозы. Это говорит о том, что общественное мнение крайне недовольно. Мы давно предупреждали, что рост протеста приведет к тому, что люди начнут голосовать даже за слабых, не готовых к управлению кандидатов, просто потому, что власть не оставляет им другого выбора.

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Комментарии  ()
Hil
10:27 10.09.2018
Политолог пытается убедить нас в том, что это власть виновата в том, что КПРФ становится 2-ой партией во многих регионах, и что КПРФ на самом деле мертва. Мертва, но в той же степени, что и всякие партии вроде "Яблоко", "ЛДПР" и т.п. Собственно, по-настоящему живых партий в России нет, потому что Россия - это страна, ориентирующаяся на ярких лидеров, а не на идеи. КПРФ, где нет ярких лидеров, поэтому именно набирает свои смешные цифры, хотя социально эта партия уже сейчас могла бы составить серьёзную конкуренцию партии власти. Однако у партии власти есть яркие фигуры, вроде того же Путина, которых знают и многие к ним хорошо относятся. А у КПРФ унылый Зюганов, который с 1992 года без устали трудится на ниве угробления левых идей в стране. При таком лидере то, что КПРФ набирает на 2-е место, свидетельствует как раз о колоссальном потенциале левого движения в РФ, а не о мёртвости партии. И уж точно власть не пытается сделать КПРФ второй партией. В своё время они отказали даже социально близкой "Справедливой России" в статусе второй партии. Им конкуренты не нужны, даже "свои".
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