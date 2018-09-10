Победа Собянина и вторые туры в четырех регионах. Итоги единого дня голосования

В России 9 сентября прошел единый день голосования. Выборы регионального и местного уровней, а также довыборы в Госдуму проводились в 80 из 85 субъектов. По данным ЦИК, на этих территориях проживает около 65 млн избирателей. Прямые губернаторские выборы состоялись в 22 регионах. В четырех регионах – Дагестане, Ингушетии, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах – руководителей избрали законодательные органы по представлению президента. Выборы в местные парламенты прошли в 16 регионах.

Подводя итоги выборов, председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что серьезных нарушений, за исключением нескольких случаев в Бурятии, не зафиксировано. Однако, по ее словам, не всем нравится «нормальная обстановка на выборах». Активно работала «фабрика троллей», сказала Памфилова. «Но мы с этим активно справляемся. Это даже хорошо: пусть лучше будут фейки, чем реальные нарушения», – добавила она. Явка избирателей на губернаторских выборах в половине из 22 регионов была выше, чем на прошлых выборах, отметил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. «В остальных она будет несущественно отличаться», – утверждал он.

Собянин убедительно победил, но явка упала

Действующий столичный градоначальник Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы. По результатам обработки 97,6% протоколов он набрал 69,95% голосов избирателей, следует из данных Мосгоризбиркома. Явка на выборах мэра Москвы составила 30,49% избирателей. В 2013 г. на выборах мэра Москвы за Собянина проголосовали 51,37% избирателей. Тогда явка составила 32,03%.

В абсолютных числах Собянин, по предварительным данным, в этом году получил на 200 000 голосов больше, чем в 2013 г., – за него проголосовали 1,4 млн человек. Всего в Москве 7,2 млн избирателей.

Президент Владимир Путин поздравил Собянина с победой на выборах еще до окончания подсчета всех голосов избирателей. «В телефонном разговоре президент Путин поздравил Собянина в победой на выборах мэра Москвы», – сообщили «Интерфаксу» в администрации президента.

Избирательные участки в Москве 9 сентября были открыты до 22 часов. В этом году москвичи впервые могли проголосовать за пределами столицы - избирательные участки для дачников организовали в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.

В четырех регионах возможны вторые туры на выборах губернаторов

В четырех российских регионах на выборах губернаторов ни один из кандидатов не набрал необходимых 50% голосов. Речь идет о Хабаровском крае, Приморье, Владимирской области и Хакасии.

На выборах губернатора Хабаровского края кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 35,81% голосов по итогам подсчета 100% протоколов избирательных комиссий. Нынешний губернатор края, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт получил 35,62% голосов избирателей. Кандидат от КПРФ Анастасия Саламаха набрала 15,74% голосов, кандидат Игорь Глухов от «Справедливой России» – 5,49% голосов, кандидат от партии «Зеленые» Андрей Петров – 3,81% голосов. Явка составила более 31%. Второй тур выборов губернатора края может пройти 23 сентября. Окончательное решение о его проведении примет краевая избирательная комиссия 12 сентября после подведения итогов единого дня голосования, заявил председатель регионального избиркома Геннадий Накушнов.

В Приморье временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко («Единая Россия») по итогам подсчета 100% протоколов получил 46,57% голосов, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко набрал 24,64% голосов. За кандидата Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Юлию Толмачеву проголосовали 10,94% избирателей. Явка в регионе составила 30,24%. «Обработано почти 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, выборы пройдут во втором туре», – заявила ранее представитель регионального избиркома Наталья Камаева (цитата по ТАСС). Второй тур состоится не позднее 21 дня с момента проведения первого, выборы пройдут в одно из ближайших воскресений, уточнила Камаева.

Второй тур на выборах губернатора с большой долей вероятности состоится и во Владимирской области. Действующий губернатор Светлана Орлова («Единая Россия») по итогам обработки более 90% протоколов получила 36,51% голосов. Ее основной соперник на выборах – кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Он получил 31,41% голосов. Кандидат от «Справедливой России» Сергей Бирюков набрал 17,33% голосов.

Действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин («Единая Россия») продолжает отставать от депутата городского совета Абакана Валентина Коновалова (КПРФ). По итогам обработки более 62% протоколов Коновалов получил 43,48% голосов, Зимин – 36,09%.

Результаты выборов в этих регионах совпали с прогнозами социологов. Ранее они допускали проведение второго тура на губернаторских выборах в трех регионах – Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии. «Есть некоторая вероятность второго тура во Владимирской области и Хабаровском крае, и есть полная неопределенность в Хакасии», – заявлял ведущий аналитик фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Григорий Кертман. По его словам, во втором туре во Владимирской области и Хабаровском крае скорее всего победу одержат кандидаты от власти, в Хакасии в случае назначения второго тура может победить оппозиционный кандидат.

Неожиданно плохие результаты «Единой России»

На фоне неконкурентных губернаторских кампаний у властей возникли проблемы с выборами в парламенты нескольких регионов. На всех выборах в региональные парламенты для партий установлен проходной барьер 5%.

В Иркутской области «Единая Россия» может уступить КПРФ 1-е место по партийным спискам. По результатам обработки 89,5% протоколов участковых избиркомов на выборах депутатов законодательного собрания в этом регионе у КПРФ 34,08%, «Единой России» – 27,3%, ЛДПР – 15,99%, «Справедливой России» – 7,13%, «Гражданской платформы» – 4,72%, КПСС – 4,72%, «Родины» – 1,35%. В Заксобрание Иркутской области будут избраны 45 депутатов: 23 по общеобластному округу по партийным спискам, зарегистрированным от семи партий, и 22 по одномандатным округам.

КПРФ также лидирует и на выборах в ульяновский парламент шестого созыва. По итогам обработки 80% протоколов коммунисты набрали 37,02% голосов. «Единая Россия» получила 32,11% голосов, ЛДПР – 14,31%, «Коммунисты России» – 5,87%, у «Справедливой России» – 4,33% голосов. В заксобрание региона будут избраны 36 депутатов: 18 по одномандатным избирательным округам, еще 18 – по партийным спискам.

С небольшим отрывом «Единая Россия» победила на выборах в парламент Забайкальского края. По результатам обработки 99% протоколов «Единая Россия» получила 28,31% голосов избирателей, КПРФ – 24,65%, ЛДПР – 24,56%, «Справедливая Россия» – 8,94%, Партия пенсионеров России – 6,05%.

О том, что «Единая Россия» впервые за 10 лет может проиграть партийное голосование, «Ведомостям» в середине августа рассказали несколько источников. По их мнению, самыми проблемными для партии могут стать выборы в Заксобрание Иркутской области. Последний раз единороссы проиграли партийные выборы в 2007 г., тогда это произошло в Ставропольском крае. По словам одного из собеседников, главная причина – пенсионная реформа, снизившая рейтинги власти: «А рвется там, где тоньше, – это Иркутская область, где губернатор [Сергей Левченко] – первый секретарь обкома КПРФ, крепкий региональный политик, которому нужно подконтрольное заксобрание».

Премьер, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев вечером 9 сентября назвал достойным результат партии на выборах. «Партия выступила стабильно», – заявил он на совещании в центральном офисе партии с региональными отделениями. Премьер отметил, что, по предварительным данным, «Единая Россия» сохраняет лидерство практически во всех законодательных органах тех субъектов, где проходили выборы.