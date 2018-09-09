В нескольких регионах возможны вторые туры на выборах губернатора

По предварительным данным, в Хабаровском крае, Приморье и Хакасии ни один из кандидатов не может набрать 50% голосов

Явка на выборах в Хабаровском крае, по данным на 18.00, составила 31,85% Дмитрий Моргулис/ТАСС

На выборах в Хабаровском и Приморском краях ни один из кандидатов в губернаторы может не набрать необходимого количества голосов для победы в первом туре. Об этом говорят предварительные данные региональных избирательных комиссий.

В Приморском крае борьба развернулась между врио главы региона Андреем Тарасенко («Единая Россия») и кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко. После обработки 74,31% бюллетеней они набрали 46,4% и 24,75% соответственно. Явка на выборах губернатора Приморья на 18.00 по местному времени составила 26,57%. Тарасенко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона в начале октября прошлого года, когда президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского.

В Хабаровском крае на выборах губернатора лидируют действующий глава региона Вячеслав Шпорт («Единая Россия») и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. По итогам обработки 62,17% бюллетеней они набирают 35,41% и 35,17% соответственно. При этом явка на выборах в Хабаровском крае, по данным на 18.00, составила 31,85%.

В Хакасии действующий глава республики Виктор Зимин («Единая Россия») по итогам обработки 12% бюллетеней набирает 46% голосов. Его главным конкурентом на должность главы республики является кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. Процент голосов, который он набрал по итогам обработки 12% протоколов, ЦИК пока не уточнил.

Эти результаты частично совпали с прогнозами социологов, которые допускали проведение второго тура на губернаторских выборах в трех регионах — Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии. Данных о том, как проголосовали во Владимирской области, пока нет.

«Есть некоторая вероятность второго тура во Владимирской области и Хабаровском крае, и есть полная неопределенность в Хакасии», — говорил ранее ведущий аналитик фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Григорий Кертман. По его мнению, во втором туре выборов велика вероятность, что во Владимирской области и Хабаровском крае выиграют кандидаты от власти, в Хакасии в случае назначения второго тура может победить оппозиционный кандидат.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подтвердила, что в некоторых регионах возможен второй тур. «Мы отслеживаем, мы видим по результатам, кое-где ноздря в ноздрю идут кандидаты, а кое-где и второй тур может быть», — сказала она, отказавшись уточнить, о каких регионах и выборах какого уровня идет речь. Памфилова подчеркнула, что считает кампанию очень конкурентной, в некоторых регионах, по ее словам, «страсти кипят».

В этом году в единый день голосования проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов России, а также многочисленные выборы в органы местного самоуправления. Всего единый день голосования затронул 80 регионов России.