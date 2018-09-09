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Демократия
Единый день голосования и митинги против пенсионной реформы. Онлайн
Первые итоги: в двух регионах избраны губернаторы. В десятках городов задержаны сторонники Навального
09 сентября
11:31
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