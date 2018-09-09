Политика / Демократия

Единый день голосования и митинги против пенсионной реформы. Онлайн

Первые итоги: в двух регионах избраны губернаторы. В десятках городов задержаны сторонники Навального

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