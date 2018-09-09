Хуже, чем 5 лет назад. Карта с предварительными результатами явки на выборах мэра Москвы

Явка была, пожалуй, единственной интригой на выборах мэра Москвы в 2018 г. Пять лет назад столичные власти вяло зазывали избирателей на участки и чуть не поплатились за это: Сергей Собянин с трудом выиграл выборы в первом туре, набрав 51,37% голосов. У занявшего второе место Алексея Навального было 27,24%. Явка в 2013 г. составила 32,03 %.

В 2018 г. мэрия развернула беспрецедентную агитационную кампанию. Население приглашали на выборы деятели искусства, спортсмены и ученые, реклама выборов была повсеместной – в интернете, на телевидении, в магазинах и банкоматах. Собеседники в мэрии говорили «Ведомостям», что перед столичными чиновниками стоит задача обеспечить явку в 32-40%, однако за неделю до выборов более реальным казался показатель в 25-27%.

По данным на 18.00 явка на выборах в Москве составила 23,63%, что ниже, чем было пять лет назад к этому часу – 26,5%. Однако в этом году участки закроются в 10 вечера, тогда как пять лет назад голосование стандартно завершилось в восемь.

«Ведомости» сравнили по районам явку на 18 часов на выборах мэра Москвы в 2013 и в 2018 гг. Зеленым цветом отмечены районы, в которых явка выросла по сравнению с 2013 г., красным – в которых явка снизилась. Большинство районов оказалось красными.

ЦИК не публикует данные о голосовании по районам новой Москвы. «Ведомости» подсчитали их, основываясь на результатах голосования на каждом избирательном участке в новой Москве. Эти данные доступны на сайте Мосгоризбиркома.

Окончательные данные по явке будут в течение нескольких дней.

Явка на выборах мэра Москвы в 2013 и 2018 гг.