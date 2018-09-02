Статья опубликована в № 4644 от 03.09.2018 под заголовком: Неявочным порядком
Как московские власти мобилизуют избирателей на выборы мэра
Несмотря на все их усилия, явка 9 сентября будет низкой, считают эксперты
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На выборах мэра Москвы 9 сентября власти надеются на явку избирателей в диапазоне от 32 до 40%
Е. Разумный / Ведомости
На выборах мэра Москвы 9 сентября власти надеются на явку избирателей в диапазоне от 32 до 40%, рассказали «Ведомостям» собеседники, близкие к мэрии. Обеспечить ее должна беспрецедентная для региональных выборов информационная кампания, аналогичная той, что была перед президентскими выборами в марте 2018 г.
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