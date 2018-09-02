Как московские власти мобилизуют избирателей на выборы мэра

Несмотря на все их усилия, явка 9 сентября будет низкой, считают эксперты

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













На выборах мэра Москвы 9 сентября власти надеются на явку избирателей в диапазоне от 32 до 40% Е. Разумный / Ведомости

На выборах мэра Москвы 9 сентября власти надеются на явку избирателей в диапазоне от 32 до 40%, рассказали «Ведомостям» собеседники, близкие к мэрии. Обеспечить ее должна беспрецедентная для региональных выборов информационная кампания, аналогичная той, что была перед президентскими выборами в марте 2018 г.

Желания и возможности