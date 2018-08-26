Экономика / Правила

Сергей Собянин проведет свою пенсионную реформу

Москвичам могут сохранить столичные надбавки к пенсиям
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Московское правительство планирует сохранить региональные доплаты пенсионерам после запуска пенсионной реформы, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к руководству города. Собеседник, близкий к мэрии, говорит, что московское правительство хотело начинать предоставлять льготы москвичкам и москвичам с 55 и 60 лет, как и сейчас. Об этом должны были заявить перед выборами, но не стали, говорит он. Сергей Собянин выскажется о пенсионной реформе после выборов (мэра Москвы, пройдут 9 сентября. – «Ведомости»), сказал еще один человек, близкий к мэрии.

В июне правительство предложило повышать пенсионный возраст на год каждые два года: мужчинам – до 65 лет к 2028 г., женщинам – до 63 лет к 2034 г. Дума в июле приняла законопроект в первом чтении.

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