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Госдума проводит слушания по пенсионной реформе. Онлайн-трансляция

«Мы подошли к черте», «решение не то, что назрело, а перезрело». Эксперты о повышении пенсионного возраста

Комментарии  ()
daniil.kirillov
09:39 21.08.2018
У меня пара вопросов: 1) Когда вводили бальную систему, несколько лет назад, что-то просчитывали, или всё делали от балды? раз сейчас нужно всё переделывать. 2) Куда пошли деньги моих пенсионных накоплений, которые "заморозили" (по сути - конфисковали)?
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