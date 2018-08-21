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Макроэкономика и бюджет
Госдума проводит слушания по пенсионной реформе. Онлайн-трансляция
«Мы подошли к черте», «решение не то, что назрело, а перезрело». Эксперты о повышении пенсионного возраста
21 августа
11:48
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Комментарии (
)
daniil.kirillov
09:39 21.08.2018
У меня пара вопросов: 1) Когда вводили бальную систему, несколько лет назад, что-то просчитывали, или всё делали от балды? раз сейчас нужно всё переделывать. 2) Куда пошли деньги моих пенсионных накоплений, которые "заморозили" (по сути - конфисковали)?
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