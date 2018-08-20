Турчак предложил отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов

По его словам, это будет справедливым

Евгений Разумный / Ведомости

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил депутатам и сенаторам отменить себе все пенсионные преференции. Такое предложение он озвучил в понедельник на совместном заседании генсовета и совета руководителей фракций «Единой России», посвященном совершенствованию российской пенсионной системы.

«Считаю, что это будет справедливым», - сказал Турчак. По его словам, предложение должно вступить в силу с января 2019 года.

Как передает корреспондент «Ведомостей», слова Турчака вызвали недовольный ропот депутатов в зале.

«Единая Россия» собралась в понедельник перед парламентскими слушаниями в Госдуме по законопроекту о повышении пенсионного возраста. Сами слушания пройдут во вторник, 21 августа.

На обсуждениях Турчак также отметил, что государственное пенсионное обеспечение в России должно быть сохранено. По его словам, это принципиальная позиция «Единой России». Долг партии – обеспечить пенсионерам достойный уровень жизни, отметил Турчак.

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