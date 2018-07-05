Госдума раскрыла размер зарплаты и пенсии депутатов

Размер пенсии депутатов зависит от их стажа Ярослав Чингаев для Ведомостей

Среднемесячная зарплата депутата Госдумы в текущем году - 399 300 руб. Это сумма до уплаты подоходного налога, то есть «на руки» парламентарий получает в среднем 347 400 руб. Данные опубликованы на сайте нижней палаты парламента. В материале отмечается, что зарплаты в 2015 г. были сокращены на 10% президентским указом.

Фактическая начисленная среднемесячная зарплата депутата в первой половине года составила 338 000 руб. Эта сумма - уже после уплаты подоходного налога в 13%, она учитывает больничные дни и отпуска.

Госдума также раскрыла данные о пенсиях депутатов. Если депутатский стаж от 5 до 10 лет, то пенсия составляет 46 626 руб. Если депутат проработал в парламенте больше 10 лет, то его пенсия - 63 581 руб. Сумма учитывает доплаты, которые начисляются исходя из стажа парламентария (см.график).

Госдума

В 2017 г. среднемесячная зарплата россиян составляла 39 085 руб., а средний размер начисленных пенсий –13 304 руб., следует из данных Росстата.

В июне правительство предложило повысить пенсионный возраст в России. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Он предполагает, что пенсионный возраст будут повышать поэтапно, начиная с 2019 г. В итоге женщины будут выходить на пенсию в 63 года к 2034 г., а мужчины – в 65 лет к 2028 г.

Благодаря повышению пенсионного возраста можно будет увеличить размер пенсий в России, объясняло правительство. Средняя пенсия к 2024 г. существенно увеличится и будет составлять около 20 000 руб., заявлял вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. При этом министр труда и соцзащиты Максим Топилин не исключил проблем с трудоустройством россиян в предпенсионном возрасте.

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