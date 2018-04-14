Путин, Медведев и чиновники-миллиардеры

Максим Стулов / Ведомости





Вице-премьер Александр Хлопонин оказался лидером по доходам в правительстве России в 2017 г. – его доход превысил 2,9 млрд руб. Из декларации Хлопонина исчез находившийся в ней ранее дом площадью 818,4 кв. м и земельный участок в 8223 кв. м в Италии. Теперь вся недвижимость зампреда правительства, включая жилой дом площадью около 3000 кв. м, находится в России

4/7