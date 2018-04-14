Путин, Медведев и чиновники-миллиардеры

Тема дня: Блокировка Telegram
Дуров пообещал обойти блокировку Telegram в России
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Дуров пообещал обойти блокировку Telegram в России 14:43По его словам, мессенджер будет использовать методы обхода блокировок, не требующие действий пользователей
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