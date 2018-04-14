Путин, Медведев и чиновники-миллиардеры
Кремль, правительство, депутаты и сенаторы отчитались о доходах в 2017 году
Президент Владимир Путин в 2017 г. заработал 18,73 млн руб. – существенно больше, чем в предыдущие годы. Рост доходов президента связан с продажей земельного участка площадью 1500 кв. м, пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В остальном перечень имущества Путина остался прежним: в его собственности находятся квартира площадью 77 кв. м, гараж площадью 18 кв. м, два раритетных автомобиля «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф». Также в пользовании главы государства имеются квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в 2017 г. 8,56 млн руб. В позапрошлом году он получил доход в размере 8,59 млн руб. Имущество премьера за год не изменилось. Он владеет квартирой площадью 367,8 кв. м, автомобилями «ГАЗ-20» 1948 года выпуска и «ГАЗ-21» 1962 года выпуска. Медведев также арендует земельный участок площадью 4700 кв. м на 49 лет.
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Депутат Госдумы от «Единой России» Григорий Аникеев стал лидером среди депутатов по доходам в прошлом году, он заработал 4,3 млрд руб. Аникеев – основатель ABI Group, которая занимается мясопереработкой и девелопментом. В Госдуме он с 2007 г. До 2015 г. Аникеев входил в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes
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Вице-премьер Александр Хлопонин оказался лидером по доходам в правительстве России в 2017 г. – его доход превысил 2,9 млрд руб. Из декларации Хлопонина исчез находившийся в ней ранее дом площадью 818,4 кв. м и земельный участок в 8223 кв. м в Италии. Теперь вся недвижимость зампреда правительства, включая жилой дом площадью около 3000 кв. м, находится в России
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Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов в 2017 г. заработал 2,76 млрд руб. Это в 230 раз больше, чем в позапрошлом году (12 млн руб.). Автопарк Керимова пополнился автомобилем Benz Mercedes-Maybach S 600. Также ему принадлежит Mercedes-Benz S 600. Керимов сейчас находится во Франции, где ему предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов
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Сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев, занимавший первое место по доходам в Совете Федерации в 2016 г., в прошлом году оказался на втором месте с 1,878 млрд руб. Сенатор является совладельцем «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки
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На втором месте по доходам в Думе – депутат от "Единой России" Николай Борцов с 1,14 млрд руб. В его собственности два жилых дома, квартира и гараж. В 2016 г. его доход составил 604,7 млн руб.
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