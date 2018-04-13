Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах за 2017 год

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Sergei Karpukhin / Reuters
Президент Владимир Путин в 2017 г. заработал 18,73 млн руб. Это существенно больше дохода за предыдущие годы. В 2016 г. доход Путина составил 8,86 млн руб., в 2015 г. — 8,9 млн руб.
За прошлый год произошли изменения в списке объектов недвижимости, находящихся в собственности президента. В нем больше не указан земельный участок площадью 1500 кв. м. В остальном список имущества не изменился. Он по-прежнему владеет квартирой площадью 77 кв. м и гаражом площадью 18 кв. м. В пользовании главы государства также находится квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м. В собственности Путина также два раритетных автомобиля «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф».
Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в 2017 г. 8,56 млн руб. В позапрошлом году он получил доход в размере 8,59 млн руб.
Имущество премьера за год не изменилось. Он владеет квартирой площадью 367,8 кв. м, автомобилями «ГАЗ-20» 1948 года выпуска и «ГАЗ-21» 1962 года выпуска. В собственности супруги председателя правительства Светланы числятся два машиноместа (16,2 и 16,3 кв. м), квартира в безвозмездном пользовании 367,8 кв. м, а также автомобиль Volkswagen Golf 1999 года выпуска. Медведев также арендует земельный участок площадью 4700 кв. м на срок 49 лет.
В 2017 г., как и годами ранее, у Светланы Медведевой никаких доходов не было. Единственный сын Медведевых Илья — совершеннолетний, поэтому сведения о его доходах и имуществе не раскрываются.
Сколько заработали Путин и другие чиновники в 2016 году
Дмитрий Астахов / пресс-служба правительства / ТАСС
Владимр Путин заработал больше Дмитрия Медведева в 2016 г. Президент России в 2016 г. получил доход в размере 8,86 млн руб. Заработок главы государства в прошедшем году оказался на 33 000 руб. меньше, чем в 2015 г. Таковы данные декларации о доходах, расходах и имуществе
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Misha Friedman / Bloomberg
Движимое и недвижимое имущество президента осталось без изменений. В собственности главы государства имеется земельный участок площадью 1500 кв. м, квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м
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Владимир Родионов / ТАСС
В пользовании Путина также находится квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м. Данные объекты расположены на территории России. Помимо этого в собственности президента имеются два раритетных автомобиля «Волга» «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф»
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Юрий Смитюк / фотохост-агентство ТАСС
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заработал в прошлом году больше Путина – 12,813 млн руб., его супруга Татьяна Навка – 120,815 млн руб.
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Михаил Метцель / ТАСС
Председатель правительства Дмитрий Медведев, согласно данным декларации, заработал в прошлом году 8,59 млн руб. В собственности у премьер-министра находится квартира площадью 367,8 кв. м, автомобили «ГАЗ-20» 1948 года выпуска и «ГАЗ-21» 1962 года выпуска
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Сергей Фадеичев / ТАСС
Доход Светланы Медведевой, как и в предыдущие годы, составил 0 руб. Перечень недвижимого имущества и транспортных средств, находящихся в пользовании Медведева и его супруги, не изменился
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Артем Коротаев / ТАСС
Больше всех среди членов правительства в 2016 г. заработал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Согласно декларации, его доход составил 582 146 000 руб. В 2015 г. его заработок был значительно ниже - 47,9 млн руб.
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Максм Стулов / Ведомости
Годом ранее лидером рейтинга по доходам среди членов правительства был министр по работе с открытым правительством Михаил Абызов. Его доход в 2015 г. составил более 455 млн руб. По итогам 2016 г. Абызов на втором месте в списке самых «богатых» министров с доходом в размере 520,9 млн руб.
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Владимир Астапкович / ТАСС
На третьем месте рейтинга вице-премьер - полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев с доходом в размере 356,9 млн руб.
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Евгений Разумный / Ведомости
Впервые в 2017 г. декларацию о доходах подала министр образования и науки Ольга Васильева (6 млн руб.). Министр экономического развития Максим Орешкин за 2016 г. заработал 16,5 млн руб.
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Максим Стулов / Ведомости
Меньше всех в 2016 г. заработал министр сельского хозяйства Александр Ткачев (5,6 млн руб.)
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Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заработал в 2016 г. 33 548 282 руб., доход его супруги в прошлом году – 310 679 руб.
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Евгений Разумный / Ведомости
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в прошлом году заработала 26,940 млн руб. Она задекларировала 1/3 квартиры площадью 70,6 кв. м и квартиру площадью 112,2 кв. м, а также автомобиль Jaguar S-TYPE 2003 года выпуска