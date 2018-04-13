20 самых богатых членов правительства. Рейтинг–2017
Вице-премьер Хлопонин заработал рекордные 2,9 млрд рублей
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Денис Гришкин / Ведомости
«Ведомости» представляют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2017 г. В рейтинг включены сведения о доходах заместителей председателя правительства и министров.
Отсортировать данные по одному из параметров можно, кликнув на него в таблице.
20 членов правительства, получивших самый высокий доход в 2017 г.
|№
|Фамилия, имя
|Должность
|Семейный доход, млн руб.
|Имущество, 2017 г.
|2017
|2016
|Недвижимость, кв.м
|Земля, кв.м
|Автомобили, шт.
|1
|Александр Хлопонин
|Вице-премьер
|2916,3
|10,78
|6091,7
|29 058
|4
|2
|Александр Ткачев
|Министр сельского хозяйства
|586,5
|15,63
|1663
|4458
|3
|Юрий Трутнев
|Вице-премьер
|377,3
|357,78
|2510
|3742
|4
|4
|Денис Мантуров
|Руководитель Минпромторга
|217,9
|133,85
|3496,6
|12 060
|8
|5
|Михаил Абызов
|Министр открытого правительства
|181,0
|520,92
|331,3
|2
|6
|Игорь Шувалов
|Первый вице-премьер
|180,4
|132,91
|2489
|4
|7
|Михаил Мень
|Министр ЖКХ
|84,2
|63,26
|5000
|2
|8
|Николай Никифоров
|Министр связи
|68,8
|54,40
|647,9
|3
|9
|Аркадий Дворкович
|Вице-премьер
|59,2
|85,29
|386,4
|4800
|3
|10
|Дмитрий Козак
|Вице-премьер
|46,2
|26,25
|999,3
|7000
|1
|11
|Владимир Мединский
|Министр культуры
|45,0
|50,43
|3151
|35 071
|2
|12
|Сергей Приходько
|Вице-премьер – руководитель аппарата правительства
|33,9
|40,78
|10 851
|27 960
|3
|13
|Дмитрий Рогозин
|Вице-премьер
|27,9
|12,15
|398
|2373
|1
|14
|Антон Силуанов
|Министр финансов
|25,1
|95,44
|645
|41964
|3
|15
|Владимир Пучков
|Руководитель МЧС
|23,9
|24,00
|216
|1500
|1
|16
|Максим Топилин
|Министр труда
|23,1
|28,74
|462,6
|1
|17
|Максим Орешкин
|Министр экономического развития
|21,2
|16,99
|178
|1492
|2
|18
|Лев Кузнецов
|Министр по делам Северного Кавказа
|20,7
|614,88
|30 538
|17896
|3
|19
|Александр Новак
|Министр энергетики
|19,6
|17,51
|121,6
|1000
|2
|20
|Сергей Шойгу
|Министр обороны
|16,5
|21,04
|1584
|20000
Источник: government.ru, расчеты «Ведомостей»