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Политика / Власть

20 самых богатых членов правительства. Рейтинг–2017

Вице-премьер Хлопонин заработал рекордные 2,9 млрд рублей
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«Ведомости» представляют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2017 г. В рейтинг включены сведения о доходах заместителей председателя правительства и министров.

Отсортировать данные по одному из параметров можно, кликнув на него в таблице.

20 членов правительства, получивших самый высокий доход в 2017 г.

Фамилия, имя Должность Семейный доход, млн руб. Имущество, 2017 г.
2017 2016 Недвижимость, кв.м Земля, кв.м Автомобили, шт.
1 Александр Хлопонин Вице-премьер 2916,3 10,78 6091,7 29 058 4  
2 Александр Ткачев Министр сельского хозяйства 586,5 15,63 1663 4458    
3 Юрий Трутнев Вице-премьер 377,3 357,78 2510 3742 4  
4 Денис Мантуров Руководитель Минпромторга 217,9 133,85 3496,6 12 060 8  
5 Михаил Абызов Министр открытого правительства 181,0 520,92 331,3   2  
6 Игорь Шувалов Первый вице-премьер 180,4 132,91 2489   4  
7 Михаил Мень Министр ЖКХ 84,2 63,26   5000 2  
8 Николай Никифоров Министр связи 68,8 54,40 647,9   3  
9 Аркадий Дворкович Вице-премьер 59,2 85,29 386,4 4800 3  
10 Дмитрий Козак Вице-премьер 46,2 26,25 999,3 7000 1  
11 Владимир Мединский Министр культуры 45,0 50,43 3151 35 071 2  
12 Сергей Приходько Вице-премьер – руководитель аппарата правительства 33,9 40,78 10 851 27 960 3  
13 Дмитрий Рогозин Вице-премьер 27,9 12,15 398 2373 1  
14 Антон Силуанов Министр финансов 25,1 95,44 645 41964 3  
15 Владимир Пучков Руководитель МЧС 23,9 24,00 216 1500 1  
16 Максим Топилин Министр труда 23,1 28,74 462,6   1  
17 Максим Орешкин Министр экономического развития 21,2 16,99 178 1492 2  
18 Лев Кузнецов Министр по делам Северного Кавказа 20,7 614,88 30 538 17896 3  
19 Александр Новак Министр энергетики 19,6 17,51 121,6 1000 2  
20 Сергей Шойгу Министр обороны 16,5 21,04 1584 20000    
                 
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Источник: government.ru, расчеты «Ведомостей»
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