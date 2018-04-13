20 самых богатых членов правительства. Рейтинг–2017

Денис Гришкин / Ведомости

«Ведомости» представляют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2017 г. В рейтинг включены сведения о доходах заместителей председателя правительства и министров.

Отсортировать данные по одному из параметров можно, кликнув на него в таблице.