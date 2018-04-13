Доходы Сулеймана Керимова за год выросли в 230 раз

Автопарк Керимова пополнился автомобилем Benz Mercedes-Maybach S 600 Евгений Разумный / Ведомости

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов в 2017 г. заработал 2,76 млрд руб. Это в 230 раз больше, чем в позапрошлом году (12 млн руб.). Сведения о доходах Керимова опубликованы на сайте Совета Федерации. Супруга сенатора получила доход в размере 3,6 млн руб. В 2016 г. она задекларировала 3,9 млн руб.

Список недвижимого имущества Керимова не изменился. У самого сенатора в пользовании только одна квартира площадью 37,8 кв. м. Супруге принадлежит треть квартиры площадью 53,5 кв. м. У несовершеннолетнего ребенка в пользовании находится квартира площадью 53,5 кв. м, следует из декларации.

Автопарк Керимова пополнился автомобилем Benz Mercedes-Maybach S 600. Также ему принадлежит Mercedes-Benz S 600. В собственности супруги сенатора три автомобиля — два BMW 760Li и Mercedes-Benz S 600.

Керимов сейчас находится во Франции, где ему предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Сенатор был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 г. В декабре прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр сообщил, что Керимова также подозревают в незаконном ввозе во Францию от 500 млн до 750 млн евро, которые предназначались для покупки четырех вилл на мысе Антиб.

Суд отпустил Керимова под залог в размере 5 млн евро. Позже сумма залога была увеличена до 40 млн евро. Сенатору запретили покидать территорию Франции, однако с начала 2018 г. он как минимум дважды приезжал в Россию.

Первый раз суд разрешил Керимову в январе на три дня съездить в Россию для того, чтобы навестить серьезно больного родственника — брата или сводного брата, сообщал прокурор Ниццы. Позже стало известно, что во время визита Керимов встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

В феврале французские власти снова разрешили Керимову приехать в Россию, сообщало агентство Reuters. По его данным, поездка сенатора в Москву была связана с покупкой доли в банке «Возрождение». Однако прокурор Ниццы заявил, что Керимов запросил о визите на несколько дней в связи с «личными и семейными причинами».

В марте стало известно, что близкий к сенатору фонд Bonum Capital достиг «принципиальных договоренностей» с акционерами банка «Возрождение». Об этом сообщил представитель фонда. Он говорил, что в банке проходит due dilligence, по итогам которого будут определены окончательные параметры сделки.

11 апреля прокурор Ниццы рассказал РБК, что Керимов с момента, когда ему были предъявлены обвинения, пять раз выезжал за пределы Франции, в том числе в Россию. По данным прокурора, сейчас сенатор находится в Ницце.

Керимов вину не признает. Российские власти (например, МИД и Совет Федерации) неоднократно заявляли о готовности защищать его и напоминали о его статусе сенатора. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что для защиты интересов Керимова будут приложены все возможные усилия. Освободить сенатора просили бизнесмен Михаил Прохоров и президент Сбербанка Герман Греф.

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