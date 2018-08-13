Как депутаты агитируют избирателей за повышение пенсионного возраста

Правда о пенсионной реформе остается в тени эмоций и предрассудков, считают депутаты Анкастасия Арашкевичуте / для Ведомостей

Многие депутаты Госдумы от «Единой России» после закрытия сессии разъехались по регионам, чтобы разъяснять гражданам пенсионную реформу. Правда, в местных СМИ сообщения о таких встречах появляются редко, а информация в интернете чаще носит негативный характер. Так, размещенный в YouTube ролик о встрече депутата Ольги Баталиной с жителями Маркса (Саратовская обл.) озаглавлен «Народ чуть не разорвал депутата от «Единой России» после ее слов»: на видео избиратели подвергают реформу жесткой критике и обещают проклинать ее инициаторов каждый день. На другом видео в YouTube депутат Андрей Чернышев оправдывается перед избирателями в Братске, объясняя, что голосовал за пенсии не ниже 40% от зарплаты, и признается, что первый шаг был сделан депутатами, потому что они «поняли, что от правительства не удастся отвязаться».

Под огнем критики оказался и председатель Думы Вячеслав Володин, о встрече которого 11 августа с жителями Саратова поведало издание «Свободные новости. FreeNews-Volga». Отвечая на вопрос о реформе, Володин посетовал на дефицит пенсионной системы и предупредил: «Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным». В результате эта тема с заголовками вроде «Речь Володина об отмене пенсий похожа на «Денег нет, но вы держитесь» или «Володин допустил отказ от государственных пенсий в России» в понедельник весь день провисела в топе «Яндекса». Если не принимать никаких мер, то через некоторое время станет невозможно покрывать дефицит Пенсионного фонда, разъяснил «Ведомостям» свою позицию Володин. Дыра в бюджете Пенсионного фонда увеличивается, количество работающих уменьшается, а число пенсионеров растет и, если ничего не делать, этот разрыв, скорее всего, будет только увеличиваться, добавил он: «Все это может привести к печальным последствиям, и под угрозой окажется устойчивость государственной пенсионной системы страны».

Тяжелая тема

На 21 августа в Думе запланированы большие общественные слушания по пенсионной реформе. На этой неделе «Единая Россия» должна обобщить всю собранную от избирателей информацию, говорит человек в аппарате фракции. Обсуждение началось еще в рамках региональной недели с 25 июня по 1 июля, идет оно и сейчас, поясняет замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко: «По словам депутатов, люди были слабо осведомлены о пошаговых этапах реформы для всех категорий граждан». Обсуждение прошло на 77 региональных и 400 муниципальных площадках с участием более 30 000 человек – экспертов, лидеров общественного мнения, профсоюзов, говорит депутат. В центральный исполком партии поступило 1500 предложений, все они будут обобщены и рассмотрены 20 августа на совместном заседании генсовета и совета руководителей фракций, добавляет Ревенко.

Баталина сообщила, что у нее за июль – август было уже более 10 встреч с избирателями в разных районах Саратовской области: «Опасения и вопросы везде примерно одинаковы – боятся не найти работу, недовольны уровнем медицины, просят сохранить льготы без изменений. Встреча в Марксе была самой эмоциональной, хотя спокойной, в принципе, не было ни одной. Обсуждать эту тяжелую тему нужно обязательно, несмотря ни на какие эмоции, объяснять свою позицию». Все встречи достаточно тяжелые, согласен ее коллега по фракции Николай Николаев: «В большей степени люди просто не понимают, в чем заключается реформа, значительно больше слухов и эмоций, чем понимания того, что там есть». С самого начала в этой теме было очень много эмоций и спекуляций на чувствах людей со стороны оппозиции, считает депутат. Единоросс Владимир Бурматов тоже проводит регулярные встречи с челябинскими избирателями и ради этого даже не уехал в отпуск: «У меня складывается ощущение дефицита информации. Многие ее просто пропустили или ее было недостаточно, многим приходится рассказывать все с нуля. Чем больше у людей информации, тем спокойнее их реакция».

Вынужденный разговор

Тема пенсионной реформы возникает на всех встречах депутатов, говорит руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Многое в ней неочевидно и требует подробного обсуждения и прояснения. Поэтому то, что депутаты на этот разговор идут, – это необходимо и правильно». Некоторые недостатки пенсионной системы, как не самый высокий уровень пенсий, очевидны для всех, о других, например о дефиците Пенсионного фонда, знают не все, отмечает эксперт: «Поэтому преобразования и необходимы, чтобы пенсионная система была более сбалансированной, а пенсии росли». Володин же описывал саратовцам объективные доводы экономистов и разработчиков реформы, добавляет Бадовский: «Резонанс от выступления, а также то, что не все корректно передавали его суть, показывает, что многие проблемы нынешней системы не всем известны. Это лишний раз подчеркивает необходимость обсуждать и объяснять реформу максимально подробно».

На региональных выборах про пенсионную реформу стараются не говорить, сказал политолог Александр Кынев. По его мнению, реакция на слова Володина может быть как сценарием перевода стрелок на депутатов, так и демонстрацией лояльности с их стороны – «мы готовы защищать реформу до последнего». В регионах, как могут, тему перед выборами замалчивают, а Дума уже избрана, объясняет эксперт: «Разбор полетов и принятие решений будут после выборов, а пока каждый выживает, как может: кто-то просто помалкивает, но есть и те, кто готов показывать, что в тяжелую минуту не сдался и защищал в соответствии со своим представлением о прекрасном».