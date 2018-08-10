На что рассчитывают россияне в старости

Все меньше людей верят в то, что смогут прожить на одну пенсию

Статья опубликована в № 4628 от 10.08.2018 под заголовком: Не пенсией единой

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Продвигаемый правительством проект повышения пенсионного возраста и снижение темпа роста пенсий повлияли на планы россиян на собственную старость. Все меньше людей надеются на государственную пенсию как на ключевой источник доходов в пожилом возрасте и все больше планируют работать, выйдя на пенсию.

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опросил россиян трудоспособного возраста (мужчины до 60 лет и женщины до 55), как они видят свою жизнь на пенсии. По данным ФОМа, доля намеревающихся продолжать работу по достижении пенсионного возраста с февраля 2013 г. до июля 2018 г. существенно выросла и превысила половину опрошенных, а планирующих прекратить работу, напротив, уменьшилась.