Трудоголики по нужде

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Большинство россиян готовы продолжить работать и после наступления пенсионного возраста, но добровольно. Планы же правительства повысить пенсионный возраст и сделать таким образом эту работу обязательной еще на несколько лет многие воспринимают как попытку государства отказаться от своей части обязательств по обеспечению достойной старости – это и вызывает недовольство.

Во вторник ФОМ опубликовал результаты опроса о жизненных планах россиян в пожилом возрасте и их отношении к пенсии. Почти половина опрошенных – 48% – считают, что пенсионный возраст имеет свои плюсы (как материальные, так и нематериальные – возможность отдыхать, проводить время с семьей), не видят их 40%. Молодежь до 30 лет видит в пенсии больше плюсов – 52% против 38%, среди пенсионеров пессимистов и оптимистов примерно поровну: 43% против 42%. Правда, далеко не все рассчитывают дожить до старости: так думают 46% респондентов 31–45 лет и 24% 40–60-летних.