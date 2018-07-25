От редакции
Статья опубликована в № 4616 от 25.07.2018 под заголовком: Старость и радость

Трудоголики по нужде

Работать на пенсии россиян вынуждают в первую очередь маленькие пенсии
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Большинство россиян готовы продолжить работать и после наступления пенсионного возраста, но добровольно. Планы же правительства повысить пенсионный возраст и сделать таким образом эту работу обязательной еще на несколько лет многие воспринимают как попытку государства отказаться от своей части обязательств по обеспечению достойной старости – это и вызывает недовольство.

Во вторник ФОМ опубликовал результаты опроса о жизненных планах россиян в пожилом возрасте и их отношении к пенсии. Почти половина опрошенных – 48% – считают, что пенсионный возраст имеет свои плюсы (как материальные, так и нематериальные – возможность отдыхать, проводить время с семьей), не видят их 40%. Молодежь до 30 лет видит в пенсии больше плюсов – 52% против 38%, среди пенсионеров пессимистов и оптимистов примерно поровну: 43% против 42%. Правда, далеко не все рассчитывают дожить до старости: так думают 46% респондентов 31–45 лет и 24% 40–60-летних.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике