Чем пенсионная реформа опасна для Путина
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Четвертый – и формально последний – срок Владимира Путина начался с повышения пенсионного возраста: власть готовилась к пенсионной реформе последние несколько лет, а как только президент получил обновленный мандат, весьма технократично приступила к ее реализации. Это очень похоже по своей управленческой стилистике на корпоративное решение, принятое внутри гигантской бизнес-структуры с жесткой внутренней субординацией. Реформу тихо одобрили в кремлевских кабинетах, а затем безальтернативно донесли до парламента при полном игнорировании политических факторов: проблемы ответственности элит, слабой легитимности решения, а также беспрецедентной для путинского режима непопулярности реформы. Повышение пенсионного возраста стало не только ударом по рейтингам, но и сильнейшим испытанием для истеблишмента.
Когда государственные решения проводятся технократами, закладываются предпосылки для политических кризисов. Повышение пенсионного возраста было озвучено как практически принятое решение в апреле 2018 г. С тех пор прошло всего три месяца, и за этот относительно короткий период политический класс оказался в ситуации необычного кризиса – кризиса политической ответственности при нарастании конфликтности внутри власти, того, что Владимир Путин изживал из системы калеными политическими реформами в течение всего первого президентского срока.
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