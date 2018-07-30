Чем пенсионная реформа опасна для Путина

Политолог Татьяна Становая о том, почему не стоит оставлять элиты один на один с непопулярной реформой

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Гораздо сложнее будет убедить общество, что путинский режим продолжает существовать, несмотря на странное принятие непутинского решения (законопроекта в первом чтении) Максим Стулов / Ведомости

Четвертый – и формально последний – срок Владимира Путина начался с повышения пенсионного возраста: власть готовилась к пенсионной реформе последние несколько лет, а как только президент получил обновленный мандат, весьма технократично приступила к ее реализации. Это очень похоже по своей управленческой стилистике на корпоративное решение, принятое внутри гигантской бизнес-структуры с жесткой внутренней субординацией. Реформу тихо одобрили в кремлевских кабинетах, а затем безальтернативно донесли до парламента при полном игнорировании политических факторов: проблемы ответственности элит, слабой легитимности решения, а также беспрецедентной для путинского режима непопулярности реформы. Повышение пенсионного возраста стало не только ударом по рейтингам, но и сильнейшим испытанием для истеблишмента.

Когда государственные решения проводятся технократами, закладываются предпосылки для политических кризисов. Повышение пенсионного возраста было озвучено как практически принятое решение в апреле 2018 г. С тех пор прошло всего три месяца, и за этот относительно короткий период политический класс оказался в ситуации необычного кризиса – кризиса политической ответственности при нарастании конфликтности внутри власти, того, что Владимир Путин изживал из системы калеными политическими реформами в течение всего первого президентского срока.