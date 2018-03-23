Чем опасна для власти победа Владимира Путина

Статья опубликована в № 4532 от 23.03.2018 под заголовком: Чем опасна для власти победа Путина

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Контроль как единственное политическое предложение, адресованное населению, также в самом широком смысле оказывается и доказательством дееспособности власти (самой себе), и способом ее выживания Андрей Гордеев / Ведомости

Итоги президентских выборов оказали удручающее воздействие на российскую внесистемную оппозицию, на тех, кто ставит своей задачей демонтаж путинского режима и смену действующего президента демократическим путем. Вопреки ожиданиям за Владимира Путина проголосовали и крупные города, и тот самый некогда разгневанный средний класс, «прогрессивные слои», выбравшие консервативную консолидацию вместо либерального развития. Итоги выборов также воспринимаются и как приговор всем намерениям и планам развивать реальную оппозиционную активность, будь то на местном, региональном или тем более федеральном уровнях. Но так ли безвыходна нынешняя ситуация?

На самом деле чем старше режим, тем выше его моральный износ, а значит, более выражены уязвимости, которым власть в той или иной степени подвергается, каким бы прочным ни казался каркас. И эти уязвимости оставляют достаточно широкое окно возможностей для политической активности.

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