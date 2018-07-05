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Володин объяснил решение обнародовать данные о зарплатах и пенсиях депутатов

Госдума опубликовала данные о зарплатах и пенсиях депутатов для того, чтобы не было спекуляций на эту тему. Об этом заявил на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, соответствующий вопрос ему задал депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

Володин отметил, что данные опубликованы, так как «многие информационные ресурсы берут и придумывают, что пенсии депутатов более 100 000 руб.». О каких именно ресурсах идет речь, он не уточнил.

В четверг Госдума обнародовала размер зарплат и пенсий депутатов. В текущем году среднемесячная зарплата депутата составила 399 300 руб. до уплаты подоходного налога («на руки» - в среднем 347 400 руб.). Если депутат проработал в парламенте больше 10 лет, то он будет получать пенсию 63 581 руб., если от 5 до 10 лет, то его пенсия будет 46 626 руб.

Ранее правительство выступило с инициативой повысить пенсионный возраст в России. Предполагается, что он будет расти постепенно, начиная уже со следующего года: в итоге женщины будут выходить на пенсию в 63 года к 2034 г., а мужчины – в 65 лет к 2028 г. Сейчас пенсионный возраст составляет 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин, что было установлено еще в 1930-х гг. в СССР.

Повышение пенсионного возраста позволит увеличить размер пенсий, обещают власти. Средняя пенсия к 2024 г. будет составлять около 20 000 руб., говорил вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Средний размер начисленных пенсий в 2017 г. –13 304 руб., следует из данных Росстата.

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