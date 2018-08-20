Чего ждать от парламентских слушаний по пенсионной реформе

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Сложно сказать точно, какое решение по этим слушаниям принято Евгений Разумный / Ведомости

Во вторник, 21 августа, в Госдуме пройдут большие общественные слушания по законопроекту о повышении пенсионного возраста. Накануне заседания «Ведомости» попросили экспертов спрогнозировать ход слушаний и их результаты.

Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги:

От парламентских слушаний нужно ждать либо всего, либо ничего. Если есть какие-то радикальные предложения, которые согласованы хоть в какой-то степени и могут лечь в основу изменений, которые будут рассматриваться осенью, то это одна история. Либо это будут пустые разговоры, выпуск пара, канализация недовольства, демонстрация разными людьми возможностей показать, что они за народ. Скорее всего, будет второй вариант, потому что реалистичные предложения должны быть согласованы с правительством, а это не уровень парламентских слушаний с тем парламентом, что есть сейчас. Это продолжение линии, что депутаты радеют за народ, учитывают разные предложения, готовы идти на компромиссы и искать более оптимальные решения. При этом они, естественно, голосуют за закон. Показать себя в качестве защитников народа – это один из способов, хотя не уверен, что это будет эффективно в августе. Разъяснительная кампания началась поздно, и сейчас нет готовности слушать даже рациональные аргументы: все пришли к выводу, что это отъем денег у населения.

Андрей Колядин, политолог: