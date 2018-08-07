От редакции
Статья опубликована в № 4625 от 07.08.2018 под заголовком: Обреченное ожидание

Россияне не верят в смягчение закона о пенсионном возрасте

И все меньше надеются на вмешательство Путина
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Россияне не слишком рассчитывают на существенное смягчение закона о повышении пенсионного возраста, но хотят, чтобы президент его отклонил. Они привыкли, что их протесты малоэффективны, и обреченно ожидают хотя бы небольшой милости к людям, едва сводящим концы с концами.

Обещание председателя Госдумы Вячеслава Володина провести 21 августа, в день краха ГКЧП, масштабное обсуждение пенсионной квазиреформы, суть которой – повышение пенсионного возраста, типичная история отечественного законотворчества последних лет. Хорошо, что нижняя палата ненадолго станет местом для дискуссий, но обсуждение важной для миллионов людей новеллы после ее принятия в первом чтении, а не до внесения в Госдуму напоминает приписываемый Наполеону принцип «ввяжемся в бой, а там посмотрим».

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